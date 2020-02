„Velký dík patří nejen všem závodníkům, ale také trenérům, kteří atlety do halové sezóny dokázali parádně připravit. Nyní budou se svými svěřenci formu již pilovat, aby byli dokonale připraveni na vrchol sezony – halové mistrovství České republiky,“ poznamenal předseda atletického klubu Pavel Kunt.

V Ostravě se nejprve představili mladší žáci. Na zisku pěti cenných kovů se dvěma zlaty podílela Markéta Prášilová, která zvítězila na šedesátce (8,17 s) i v běhu na 150 metrů (19,94 s). Ondřej Mezulianik přidal triumf na 300 metrů (41,83 s), na poloviční trati byla v čase 19,84 s druhý. Na stupně vítězů se prosadila i Monika Železníková, která na patnáctistovce obsadila 3. místo (5:23,40 min).

Na šampionátu staršího žactva získala hned tři medaile Natálie Novotná, která brala 2. místo v tyči (571 cm) a třetí byla v dálce (512 cm) i ve výšce (152 cm).

O jedinou zlatou medaili se postaral Šimon Pekař (v dálce 614 cm), který byl navíc třetí na 60 metrů překážek (8,69 s). Ladislav Jakub Janča obsadil druhou příčku ve výšce (181 cm), jen o dva centimetry méně skočil třetí Wiliam Hřib. Bronzovou medaili si pověsil na krk i Petr Meindlschmid, který by třetí v dálce (600 cm). Štafeta na 4 x 200 metrů ve složení Hřib, Meindlschmid, Pekař, Ressler obsadila 2. místo (1:42,54 min).

V neděli celý program zakončily soutěže dorostu, juniorů a dospělých. Hned tři zlaté si vyskákal Jakub Kunt, který triumfoval ve výšce (201 cm), trojskoku (14,65 m) a dálce. Tam hned prvním pokusem doskočil až na osobák 715 centimetrů.

Závody vyšly perfektně také Janě Poláškové. Ta v novém osobním maximu 585 centimetrů zvítězila v dálce a druhé prvenství přidala v trojskoku (11,60 m). Jednu zlatou vybojoval Tomáš Zajíc, který na čtvrtce zaběhl své sezonní maximum 49,22 s. Blance Tomáškové zajistil zlato v kouli výkon 13,32 metru.

Dvě stříbra si domů odvezla Karolína Mitanová z dvoustovky a čtvrtky (25,01 s a 56,99 s). Petra Čechová přidala stříbro na trati 3000 metrů v čase 11:38,94 minuty. Bronzovou tečku pak za šampionátem udělal Tomáš Habarta, který na stejné trati předvedl svůj nejlepší výkon sezony 9:18,40 minuty.

Další finálová umístění hradišťských atletů:

Tomáš Zajíc (junioři, 5. místo na 200 m OR 22,70 s), Adam Běhávka (muži, 5. místo na 60 m 7,23 s a 7. místo na 200 m 23,06 s), Petr Bachan (dorost, 7. místo 400 m OR 52,05 s, 6. místo 800 m OR 2:01,69 min), Jana Polášková (dorost, 60 m př. 4. místo OR 8,92 s), Nela Mikesková (dorost, 6. místo skok o tyči OR 281 cm), Jessica Ondrigová (dorost, 4. místo dálka OR 545 cm, 7. místo v trojskoku OR 10,90 m, 7. místo koule 10,57 m), Natálie Nagyová (dorost, 8. místo koule OR 10,50 m), Radim Eliáš (dorost, 18. místo koule 10,09 m). (ham)