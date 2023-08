Osmnáctiletý kajakář Ondřej Prchlík, osmnáctiletá kanoistka Klára Studničková, čtrnáctiletý kanoista Tobiáš Dostál a třiadvacetiletý kanoista, odchovanec Ostrožské Nové Vsi, Jiří Zalubil se stali na čtyřdenním národním šampionátu v Račicích mistry České republiky.

Žákovští mistři na čtyřkanoi spolu s Tobiášem Dostálem. | Foto: TJ Ostrožská Nová Ves

Juniorský vicemistr světa a mistr Evropy, Ondřej Prchlík získal titul s úspěšnou českou K4 a také se svým deblistou Lukášem Součkem na 500 metrů.

Ke třetímu zlatu neměl daleko na singlkajaku, když za Lukášem Hrábkem, kolegou ze čtyřkajaku z pražské Sparty, zaostal necelých sedm desetin sekundy.

Čtvrtý republikový kov, bronz, vyjeli Prchlík se Součkem na kilometru.

„Ačkoliv Ondřej toho po návratu z Mistrovství Evropy v Portugalsku moc nenatrénoval, dokázal v sobě najít energii a důstojně domácí šampionát zvládnout,“ ohodnotil jeho výkony trenér Vít Pjajčík.

Bronzová evropská medailistka Klára Studničková slavila pod Řípem první dospělácký titul, když spolu s Kamilou Šímovou z KVS Žamberk suverénně ovládly olympijskou pětistovku.

Trenéři se těšili na souboj s nejlepší českou ženskou deblkánoí Malíková - Řáhová, k němuž ale bohužel nedošlo.

Kromě vítězství si Studničková dopádlovala ještě pro dvě stříbra (C1 200m a C4 500m) a dva bronzy (C1 500 a 1000m).

K vítězství na čtyřkanoi spolu se Šímovou, Břízovou (KKS Žamberk) a Veverkovou (USK Praha) to Studničková měla v závěrečném finiši blízko, ale i tak neskrývala spokojenost.

„Poprvé, co nejsem na čtyřkanoi poslední,“ konstatovala s úsměvem na tváři. Kanoista Tobiáš Dostál získal titul českého žákovského šampiona spolu se svým parťákem z deblkanoe Patrikem Břízou (KVS Praha) a kojetínskou dvojicí Oscar Šrámkem - Jaromír Němeček.

Pohled na finálovou jízdu nejrychlejší čtyrky byl parádní. „Zase jsme dokázali dát něco dohromady,“ těšilo Františka Krejčiříka, trenéra kanoistů z Kojetína, za nímž jsou i úspěchy tamních odchovanců, úspěšných reprezentantů Jiřího Minaříka a Antonína Hrabala.

Dvojnásobný mistr Evropy a trojnásobný světový medailista Jiří Zalubil oblékající dres pražské Dukly přidal mistrovský titul na deblkanoi na kilometru. Tentokráte ale spolu s odchovancem sezemického klubu, teprve devatenáctiletým Adamem Rudolfem.

S ním se představí poslední srpnový víkend i na mistrovství světa dospělých v německém Duisburgu na téže trati.

Mužská deblkanoe Rudolf - Zalubil skončila ještě druhá na pětistovce, kterou ovládli Petr a Martin Fuksovi.

O druhé prvenství přišel Zalubil po finále čtyřkánoí kvůli diskvalifikaci traťovými rozhodčími. „Letošní sezóna je pro mě extrémně náročná,“ popisuje úspěšný odchovanec novoveské loděnice.

„Teď jedu domů, ale jen na den, pak opět zpět do Račic, abychom pokračovali v tréninku na Duisburg,“ popisuje úděl vrcholového sportovce.

Jedno místo od prvenství byli v Račicích kajakáři Václav Rolenc z Blatnice a Jiří Uvíra z Kudlovic. V žákovském čtyřkajaku spolu s Jáchymem Kinclem a Nicolásem Alejandrem Redondem (KVS Štětí) dopádlovali druzí.

Rolenc - Uvíra jeli i finále deblkajaků (5. místo) a singlkajaků na 1000m (Uvíra 7., Rolenc 11.), jenž se v kategoriích žactva a benjamínků jelo novým způsobem. „Nejdříve proběhly dvě rozjížďky a z každé z nich postoupilo deset lodí do dvacetičlenného finále,“ vysvětluje trenér Pjajčík.

„Bylo zajímavé sledovat průběhy jízd, kde se taktizovalo a docházelo k situacím známých ze závodů na dlouhých tratích - jízda na vlně, zvrhnutí pádlujících kvůli kolizím na trati a podobně,“ přidává.

Dva bronzy a především nominaci na regatu olympijských nadějí v polské Poznani vybojovala patnáctiletá kanoistka Tereza Marie Jančová.

„Třinácti až osmnáctiletá děvčata pádlující v kleče se utkávají v jediné spojené kategorii kanoistek, ale republikové kovy dostávají podle klasického věkového dělení - žačky, dorostenky a juniorky, tudíž ve zpracovaných výsledcích ze singlkanoí to není vidět,“ vysvětluje Pjajčík.

Bez medailí nezůstali ani nejmladší benjamínci. Ti si museli právo účasti vyzávodit v regionálních soutěžích, což se podařilo jednadvaceti chlapcům a děvčatům ve věku 10 až 12 let.

„Takového počtu nedosáhl žádný z oddílů či klubů v republice,“ chlubí se Pjajčík.

Na račické dráze se nakonec objevila na startu jedenáctka z nich.

Desetiletý Daniel Plevák se prosadil na stupně vítězů dvakrát. Stříbrnou medaili urval na minikajaku na 500 metrů, bronz pak ve stejné disciplíně na kilometru.

Desetiletá Adriana Pojezná se radovala z bronzu na minikajaku (500 metrů) a o rok starší Sabina Prchlíková ze stříbra na deblkajaku.

Na letošním mistrovství ČR na krátkých tratích v rychlostní kanoistice vystoupilo na stupně vítězů včetně odchovance Zalubila deset pádlujících z Ostrožské Nové Vsi, kteří získali celkem dvacet medailových pozic.

„Počítáme-li Juru Zalubila, tak ze Slovácka startovalo sedmadvacet pádlujících, zastoupení jsme měli i mezi rozhodčími a komentátory,“ hodnotí Pjajčík. „Vlastně ještě sourozenci Ema a Erik Vymazalovi, kteří od letoška oblékají dres brněnských Lodních sportů,“ přidává.

„Ačkoliv je rychlostní kanoistika považována za malý sport, úspěšností se řadí do české top 5. Ostatně to bylo na republice vidět i přes deštivé počasí na každém kroku. Atmosféra jako vždy pohodová, velký dojem udělal slavnostní nástup s letošními evropskými a světovými medailisty. Mít mezi nimi tři, to je pecka. Ale není to jen o těch nejlepších. Vždyť ne všem se podařilo získat medaili, ale těšilo je, že třeba dosáhli nejlepšího výkonu sezóny,“ hodnotí Pjajčík a nastiňuje nejbližší program.

„V rámci krátkého odpočinku si někteří sportovci střihnou moravský šampionát dračích lodí na domácí vodě a pak už bude vše směřovat k XXXI. Mezinárodnímu mistrovství Moravy Slovácká 500,“ dodává známý funkcionář a trenér.

Mistři České republiky: Ondřej Prchlík (K2 a K4 junioři 500m), Klára Studničková (C2 kanoistky 500m), Tobiáš Dostál (C4 žáci 500m), Jiří Zalubil; odchovanec (C2 muži 1000m).

Stříbrní medailisti: Ondřej Prchlík (K1 junioři 500m), Klára Studničková ( C1 juniorky 200m, C4 kanoistky 500m), Václav Rolenc (K4 žáci 500m), Jiří Uvíra (K4 žáci 500m), Sabina Prchlíková (jízda benjamínek 10-11ti letých K2 500m), Daniel Plevák (jízda benjamínků 10ti letých mK1 500m), Jiří Zalubil; odchovanec (C2 muži 500m).

Bronzoví medailisti: Ondřej Prchlík (K2 junioři 1000m), Klára Studničková (C1 juniorky 500 a 1000m), Tereza Marie Jančová (C1 dorostenky 200, 500 a 1000m), Daniel Plevák (benjamínci 10ti letí mK1 1000m), Adriana Pojezná (jízda benjamínek 10ti letých mK1 500m).

Další finálová umístnění:

4.místo Tereza Marie Jančová (C2 kanoistky 500m)

4. místo Ondřej Prchlík (vložený závod K4 muži-reprezentační posádky 200m)

4.místo Lukáš Zálešák a Ondřej Zalubil (C4 dorostenci 500m)

5.místo Jiří Uvíra (K1 žáci 500m)

5.místo Václav Rolenc a Jiří Uvíra (K2 žáci 500m)

6. místo Ondřej Prchlík (K1 junioři 200m)

6.místo Štěpán Janoška a Vojtěch Tischer (K4 dorostenci 500m)

6.místo Alexandr Gabrhel (mK1 benjamínci 11ti letí 500m)

6.místo Petr Pavelka-Alexandr Gabrhel (K2 benjamínci 11ti letí 500m)

6.místo Jiří Zalubil (C1 muži 200m)

7.místo Nikola Balcarová (K2 juniorky 500m)

7.místo Štěpán Janoška (K2 dorostenci 1000m)

7.místo Tobiáš Dostál (C2 žáci 500m)

7.místo Ondřej Zalubil a Lukáš Zálešák (C2 dorostenci 500 a 1000m)

7.místo Alexandr Gabrhel (mK1 benjamínci 11ti letí 100m)

7.místo Sára Pochylá-Tereza Galušková (K2 benjamínky 11ti leté 500m)

8.místo Vojtěch Tischer (K2 dorostenci 500 a 1000m)

8.místo Tereza Studničková (K1 žačky starší 200m)

9. místo Ondřej Prchlík (K1 junioři 1000m)

9.místo Jiří Uvíra (K1 žáci 1000m)

9.místo Tobiáš Dostál (C1 žáci 1000m)

11.místo Václav Rolenc (K1 žáci starší 1000m)

Dále startovali: sedmadvacetiletý kajakář Jakub Mlčoch, šestnáctiletá kajakářka Amálie Červenáková, třináctiletý kajakář Radim Pojezný, dvanáctiletý benjamínek Matěj Mikoška (mK1), jedenáctiletý benjamínek Viktor Zimčík (mK1), desetiletý benjamínek Marek Menšík (mK1), desetiletá benjamínka Magdalena Menšíková (mK1)