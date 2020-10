V play-off ale daleko nedošly, ve dvou čtvrtfinálových duelech podlehly favorizovaným Ledenicím a zvláštní sezona, kterou poznamenala nejen pandemie koronaviru, skončila nezdarem.

„Spokojená určitě nejsem, protože jsme nehrály o nejvyšší příčky. Měly jsme na víc,“ má jasno slovenská nadhazovačka Dominika Rampáčková.

„Je ale pravda, že letošní sezona byla velmi zvláštní a psychicky náročná. Neskončila úplně podle našich představ,“ přiznává.

I když se sympatická pětadvacetiletá Slovenka nechce na pandemii koronaviru a s ní spojená vládní opatření vymlouvat, celosvětová nákaza postihla také moravský oddíl.

„Je pravda, že pro všechny týmy to letos bylo stejně těžké, i když pro nás asi o něco víc, protože pět děvčat z našeho týmu žije na Slovensku a dvě v Rakousku,“ připomíná.

„Do poslední chvíle jsme nevěděly, zda se otevřou hranice a budeme moct hrát bez omezení, což se nakonec stalo, i když jsme sezonu začaly o hodně později, než bývalo dříve běžné,“ říká.

Kunovické softbalistky letos neměly ty nejvyšší ambice. Kádr Snails procházel přestavbou, trenér Pavel Křivák do týmu zapracovával mladé hráčky. Ani příprava nebyla ideální. I když celek ze Slovácka v ženské extralize odehrál spoustu dobrých zápasů, výsledkově se je nedařilo úplně zvládat, což se potvrdilo i v klíčovém čtvrtfinále.

Moravanky ale nakonec byly rády, že vůbec stihly sezonu dohrát. „Přestože pro nás skončila trošku dřív a radši bych bojovala o medaile, poslední dva hrací víkendy byly velmi zajímavé a trošku i stresující,“ líčí.

„Vůbec jsme nevěděly, zda můžeme odjet do Česka, takže jsme si musely nastudovat nové nařízení vlády, abychom se vyhnuly karanténě, což se nám nakonec podařilo, i když bez velké byrokracie jsme se neobešly,“ přidává.

Rodačka z Bratislavy, která pracuje jako IT koordinátorka v jedné developerské firmě, se připravovala se svým mateřským klubem doma na Slovensku. Pouze v pátek před domácím hracím víkendem se snažila přijet do Kunovic, aby mohla s kompletním týmem absolvovat společný trénink.

„To se nám bohužel v této sezoně ani jednou nepodařilo, což nám pak i hodně chybělo. Absence děvčat na trénincích se projevila i na našich výkonech v zápasech,“ myslí si.

Rampáčková působí v Kunovicích od roku 2011, takže si za tu dobu k regionu vypěstovala vztah. Na Slovácku dokonce nějaký čas bydlela. „Mám to tady velmi ráda,“ přiznává.

„Líbí se mi, jak se klub rozrůstá. Je to taková velká rodina. Velmi dobře se tady pracuje s mládeží, což je podle mě základ každého oddílu,“ je přesvědčená.

Snails jsou jediným týmem, za který v české extralize hrála. Na odchod momentálně nemyslí.

„Klub by se mi opouštěl jenom velmi těžko. Už jenom proto, že z Kunovic do Bratislavy to není až tak daleko. Nedá se to srovnávat třeba s Prahou či Ledenicemi,“ líčí.

Nyní ale zůstává bez milovaného softbalu. Současná situace totiž nedovoluje trénovat v Česku ani na Slovensku. Kunovické hráčky čekají, až se vládní opatření rozvolní a v obou zemích se zase bude moct normálně sportovat.

„Hned jak to bude možné, máme v plánu se sejít a domluvit se na příští sezoně, neboť spousta věcí po posledním utkání zůstala otevřených, takže uvidíme, jak to celé dopadne,“ pronesla.

Šikovná nadhazovačka se snaží udržovat v kondici a připravuje se alespoň individuálně. „Dokud to šlo, chodila jsem do posilovny. Nyní se snažím cvičit alespoň doma, nebo pokud počasí dovolí, tak i venku,“ říká.

Volný čas tráví především odpočinkem. O víkendu pak pětadvacetiletá Slovenka vyráží do hor na túry, jde si zaběhat do přírody či jenom tak se projít se psem. „Abych si v této bláznivé době vyčistila hlavu,“ usmívá se.

Současná situace jí štve, vládní nařízení ale dodržuje, neboť chápe, že jsou v boji s koronavirem nezbytná. Na druhé straně se snaží žít normálně. Aktuální problémy nijak nezveličuje ani nenafukuje tak, jako to dělá spousta jiných lidí.

„Vím, že život půjde dál i s koronou. Přesto věřím, že čím víc budeme zodpovědní, tím dřív to skončí a všechno se vrátí do normálu,“ přeje si nejen Rampáčková.

Jelikož má půlku rodiny i v Česku, sleduje dění také u sousedů za hranicemi. „U vás je to momentálně o mnoho horší než na Slovensku,“ všímá si.

„V době, kdy jsme měli o mnoho méně případů na covid-19 než v Česku, stále jsme mnohem přísnější opatření, což je možná to, na co Češi nyní doplácejí,“ zakončuje povídání.