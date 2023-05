Přepsal historické tabulky, zařadil se mezi nejlepší české dálkaře. Atlet Slovácké Slavie Uherské Hradiště Petr Meindlschmid fantastickým výkonem 781 centimetrů ovládl druhé kolo první ligy mužů v Třinci, o šestnáct cen­timetrů překonal dorostenecký rekord z roku 1973 a slavil zasloužený triumf.

Foto: Peter Macko

Třinecký tartan v nedělním prvoligovém kole svědčil i dalšímu svěřenci kouče Jiřího Brázdila.

Jakub Kunt posledním pokusem v trojskokanské soutěži dolétl do vzdálenosti 15,86 metru a pokořil tak nominační limit na červencové ME do 22 let v Espoo.

Do Finska se již před týdnem kvalifikoval Tomáš Habarta. Běžec ze Slovácka ve francouzském Bondoufle ovládl závod na 3 000 metrů překážek a časem 8:49,75 minuty splnit limit na evropský šampionát.