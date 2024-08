Osmnáctiletý reprezentant neměl doma konkurenci. I když čtyřikrát přešlápl, s přehledem zvítězil výkonem 783 centimetrů.

„Nikdo mě přemlouvat nemusel. Sám jsem si chtěl závodit a trošku si zlepšit náladu, což se mi doufám podařilo. Trošku jsem si to srovnal v hlavě, uklidnil se. Doufám, že na příštích závodech to bude ještě o něco lepší,“ přeje si rodák z Uherského Brodu.

Meindlschmid na olympiádě jako jeden z benjamínků výpravy zaplatil nováčkovskou daň a kvalifikací se protrápil, když zaznamenal pouze jediný měřený pokus. Pod pěti kruhy skončil po neúspěšné kvalifikaci až třicátý.

„Je blbé říkat, že jsem si to užil, ale celkově to parádní,“ prohlásil.

„Atmosféra byla úžasná. Jenom mě mrzí, že jsem na plném stadionu a před sedmdesáti tisíci diváky nepředvedl to, na co v momentální formě mám. Trošku jsme to nezvládl,“ připouští.

„Nevím, kde úplně byla chyba, ale určitě to pro mě byla super zkušenost do budoucna, na další velké závody. Už se tím nenechám tolik skolit,“ věří.

V Uherském Hradišti se představily i další známé tváře. Stovku mužů si časem 10.64 podmanil reprezentant Zdeněk Stromšík, druhý doběhl domácí Filip Hanáček, třetí místo bral Pavel Halátek.

Zajímavé souboje svedli na Slovácku nejen běžci, ale i oštěpaři a oštěpařky. V Uherském Hradišti se až na dvě olympioničky představila kompletní česká špička. Z vítězství se radovala výkonem 54.49 metru manželka legendárního Jana Železného Andrea, mezi muži triumfoval Alexandr Čača, jehož oštěp dolétl na hranici 72.18 metru.

Ve skoku vysokém zase slavil Rakušan Strasser.

„Jsem moc rád, že nám vyšlo počasí, což nebývá vždycky. Od toho se odvíjela také účast, která byla solidní. Musíme přihlížet tomu, že děti mají prázdniny a dospělí se už nemají na co připravovat, takže to byly spíš takové lokální závody, byť jsme tu měli i závodníky ze zahraničí,“ těšilo předsedu pořádající Slovácké Slavie Uherské Hradiště Pavla Kunta.

Do akce tak šly všichni zdraví domácí závodníci. Kromě Meindlschmida a kladivářek se na stupně vítězů dostali také Filip Hanáček, Karolína Mitanová, Šimon Pekař nebo Jakub Kunt.

Tereza Fusková si časem 2:13.52 podmanila závod na 800 metrů. „První čtvrtka se ještě dala, pak už mi ale tuhly nohy. Čekala jsem to lepší, ale minulý týden jsem byla na soustředění v Břeclavi, takže jsem ještě cítila únavu. Byl to pro mě dobrý trénink,“ pronesla Fusková.

Běh na 300 metrů vyhrála po napínavém souboji domácí Karolína Mitanová, druhá byla Štěpánka Kolářovou. Obě soupeřky si to společně rozdaly i na kratší, dvousetmetrové trati, kde si pořadí vyměnily. Z prvenství se radovala Kolářová, Mitanová brala stříbro. Na této trati slovácký oddíl ještě reprezentovaly Klára Kolajová, Lenka Bílková a Adéla Hříbková.

V kladivářském sektoru se nejvíce dařilo Viktorii Staškové, která výkonem

53 metrů porazila uherskohradišťskou odchovankyni Blanku Tomáškovou a hodonínskou Kateřinu Dudlovou.

Atleti Slovácké Slavie mají před sebou ještě závěrečné kolo první ligy mužů a žen. „Na začátku sezony jsem měl trošku obavy z toho, jak dopadne družstvo žen a nakonec je to přesně naopak. Máme problémy s muži,“ přiznává Kunt.

„Tím, že Petr Meindlschmid byl na olympiádě a dalších významných světových akcí, přišli jsme o nějaké body a možná budeme mít starosti s udržením a čeká nás baráž o setrvání v první lize,“ dodává Kunt.