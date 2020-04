Co v současné době děláte?

Protože nejsem v lese, kde jsem posledních deset let každý rok v dubnu značil a obnovoval značení tratě Rohálovské padesátky, tak mám čas na dodělání restů kolem našeho rodinného domu. Zasadil jsem stromy a už mám také připravené dřevo na topení na příští zimu.

Jak vnímáte situaci kolem koronaviru?

Na všem špatném, je vždycky něco dobré. Svět se zpomalil a dává nám prostor na činnosti, na které nebyl dřív čas. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale snažím si i toto období užívat.

Jaký má nepříjemný virus vliv na Váš pracovní a sportovní život?

Mám čtyřletého syna. S ním jsem dvakrát v týdnu ,,pracovně“ doma. Hry na policii a zloděje a být stavbyvedoucím na pískovišti mi ovšem snížily produktivitu práce.

Jak jste přijal opatření o zákazu pořádání sportovní akcí v Česku?

Počáteční opatření byla na místě. Už je ale na čase zase vracet sport do normálu.

Kdy jste začal uvažovat a kdy jste se rozhodl letošní ročník Rohálovské padesátky přeložit?

To si přesně pamatuji. Bylo to v úterý 10 března, kdy v Česku začala zákazová opatření. Ještě týden jsem ale doufal, že se závod přece jenom uskuteční. Zároveň jsem však už hledal náhradní termín. Že se Rohálovská padesátka pojede 19. září jsem dal hned v polovině března do termínového MTB kalendáře. Je mi totiž jasné, že září a říjen pokud se život vrátí do normálu, budou sportovně a kulturně hodně nabité.

Jak vám odložení závodu zkomplikovalo situaci?

Vůbec ne. Jenom se mi povinnosti přesunuly z dubna na září.

Jak jste změnu řešil?

Stačilo obtelefonovat všechny zainteresované lidi. Ani s tímto nebyl žádný problém. Mezi lidmi je nyní víc ochoty.

Co jste měl všechno připravené?

Většinu povolení, aby se Rohálovská padesátka mohla konat. Doprovodný program. Doma mám 800 cyklistických býlí pro účastníky závodu.

Jaké registrujete ohlasy na přeložení závodu na září?

Všichni to chápou. Zatím se nenašel nikdo, kdo by měl nějaké negativní připomínky.

Jak budou pokračovat přípravy na zářijový závod?

Hodně úkolů je vyřízených. Ty zbývající budeme řešit ve stejném režimu. Mimochodem i teď v dubnu jsme měli oficiální projížďku trati, která se koná každý rok týden před závodem. Zúčastnili se jí ale jenom 2 bikeři. Já a místopředseda klubu Vesani.cz Pavel Nedvídek jsme jeli v dvoumetrovém odstupu. Loni se projížďky zúčastnilo 180 bikerů.

Budou v září nějaké změny v porovnání s dubnovým závodem?

Život a svět je letos v mnohém naruby. Proto se 19. září 11. ročník Rohálovské padesátky pojede opačně proti směru klasické trati. To znamená, že k vidění budou jiné pohledy na lesy, Prusinovice, Holešov, okolní obce a Hostýnské vrchy.

Jak se Vám zářijový termín Rohálovské padesátky zamlouvá?

Pozor! Vzhledem k momentální situaci kolem koronaviru v Česku ale ještě není vůbec jisté, že se závod uskuteční. Ovšem já a moji další kamarádi organizátoři jiných akcí jako třeba Holešovská regata, nebo Šela maraton věříme, že na podzim už bude možné sportovní a kulturní akce pořádat.

S kterými bikery jste v kontaktu?

Na začátku roku jsem měl čest zajezdit si a trénovat s Jiřím Hradilem, Jiřím Slavíkem, Pavlem Žákem, nebo třeba s velkým talentem Vojtěchem Neradilem a donátorem české cyklistiky Daliborem Kmentou. Všichni se na letošní sezonu svědomitě připravují. Nemají ale kde tisíce najetých tréninkových kilometrů prodat.

Jakým způsobem si momentálně udržujete kondici?

Na kolo vyrážím s hobby cyklisty. Rezervní duši v batohu ale vystřídala plechovka s pivem. Momentálně je nejlepší přípravou pro nás dobrá nálada.

Při čem si ještě udržujete dobrou náladu?

V tenisových zápasech sice dlouhou dobu čekám na výhru, přesto se při nich odreaguji. Zároveň tím, že mě všichni poráží, zvedám náladu svým soupeřům.

Na co se v nejbližším období nejvíc těšíte?

Přítelkyni Simoně jsem slíbil, že dostavím terasu. Synovi Martinovi, že uvidí moře. A v tenise na první letošní vítězství. Ale věřím jenom v dostavění malé rodinné terasy.

A na co se těšíte kolem cyklistky?

Až už se konečně pojede první letošní závod v našem regionu. A také na Tour de France. Při tomto nejslavnějším silničním závodu budu fandit stáji s podporou Force, která je i hlavním partnerem Rohálovské padesátky. Lubomír Hotař