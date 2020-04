Slovácký celek nakonec od sestupu do nižší soutěže uchránil nouzový stav, po kterém florbalový svaz předčasně ukončil sezonu a anuloval všechny výsledky.

„Omlouváme se všem divizním týmům, které si na nás brousily zuby. Nezaslouženě, ale národní liga bude v Hluku i příští sezonu,“ říká s úsměvem Tomáš Olbert.

Šestadvacetiletý útočník byl znovu nejproduktivnějším hráčem Spartaku, když ve dvaceti zápasech základní části nasbíral 49 bodů za 31 branek a 18 asistencí. Jednu gólovou přihrávku pak přidal v nedohraném play-down.

Ulevilo se vám po verdiktu svazu hodně?

Samozřejmě, že ano. Možná to pro nás má být i nějaké varování do další sezony. Teď jsme tomu unikli kvůli nepříjemné situaci.

Připouštěl jste si vůbec sestup?

Florbal je nevyzpytatelný sport a může se v něm stát opravdu všechno možné, o čemž jsme se několikrát sami přesvědčili. Pokud bychom prohráli i třetí zápas v Opavě, už by to bylo nejspíš nereálné.

Čím si ten nepovedený závěr sezony vysvětlujete?

Nepovedená byla celá sezona, nejen její závěr. Konec byl takový, že nám chybělo dost klíčových hráčů. Ať už to bylo ze zdravotních nebo jiných důvodů. Všechny zápasy, tedy až na některé, byly poměrně dobře rozehrané. Třetí třetina je pro nás noční můrou a v ní se to vždycky lámalo. Buď jsme odešli fyzicky, nebo jsme nehráli to, co jsme si řekli a soupeř nás nekompromisně trestal.

Souhlasíte s názorem, že druhá sezona bývá pro nováčka vždycky složitější?

Je to tak. Loni jsme hráli alespoň první kolo play-off se soupeřem, který dnes hraje první ligu, a hrálo se do posledního zápasu. Tím chci říct, že Národní liga je strašně vyrovnaná soutěž, ať už jste první nebo osmý.

Vám se v ní ale paradoxně bodově dařilo, že?

To je pravda, ale z hlediska statistik to určitě nebyla moje nejpovedenější sezona. Loni a předloni to byla jiná jízda (smích). To jsem ale taky pro to dělal něco navíc, ale to se taky dařilo celému týmu. Navíc jsem se na letošní sezonu vůbec nepřipravoval. Taky sem to na sobě poznal, hlavně fyzicky. Ale třetí místo v kanadském bodování je taky fajn.

Je největším problémem Spartaku přestárlý kádr, nebo vidíte chyby i jinde?

Samozřejmě že máme přestárlý kádr, který by chtěl jednoznačně omladit. Ale to si říkáme každý rok a velice nic z toho není. Těžíme podle mě hodně z individualit. Když se podíváš na soupisku, tak najdeš pět hráčů, kteří si prošli extraligou a něco umí. Kdybychom trénovali dvakrát týdně a pravidelně se všemi hráči, troufám si říct, že bez problémů hrajeme špičku tabulky. Ale vzhledem k pracovním a školním povinnostem to nejde. Omladit kádr by mělo být důležité téma pro vedení Spartaku. Přesvědčili jsme se v sezoně, že pokud vypadnou tři hráči ze základní sestavy, je to velký problém pro celý tým. Taky nám chybí nehrající trenér, který by s námi byl po celou sezonu tak, jak k tomu bylo v divizi, když tým šlapal do posledního zápasu. I díky tomu hrajeme národní ligu.

Co říkáte na současnou situaci bez florbalu? Jak se vás dotýkají různé opatření a zákazy?

Je to něco neuvěřitelného. To bych popravdě spíš čekal další světovou válku. I když tohle je válka s neviditelným nepřítelem, což je každopádně horší. Naštěstí opatření ani zákazy se mě nějak extra zatím nedotýkají. Horší je to u kamarádů, co nemůžou chodit ani do práce nebo jsou v karanténě. Ale my je můžeme taky za chvíli následovat. Držím vám palce a myslím na vás!

Angažujete se nějak v boji proti koronaviru?

Něco pro to dělám, ale jsou to takové maličkosti, kterými se člověk nemůže vychvalovat.

Co nyní děláte, když máte tolik volna?

Přes týden toho volna tolik nemám, ale upřímně musím říct, že tak volné víkendy jako mám teď, pokud nejsem výjimečně v práci, jsem od nového roku ještě neměl. Ono se toho teď moc nedá dělat, ale ráno a večer dělám sousedům radost, když vybíhám na bytě schody. (smích) Přece ty kila z toho gauče a jídla musí jít pryč.

To už se chystáte na další ročník?

Tak příprava by vzhledem k uplynulé sezoně měla začít co nejdříve. (smích). Ne, dělám si srandu. Tohle nejde nějak naplánovat. Každý z nás ví, co se teď děje a florbal jde stranou. Každopádně doufám a přeji si, aby se to dalo všechno dopořádku, aby lidé respektovali pravidla, protože jenom tak se všichni vrátíme k tomu, co máme v životě rádi. Držte se a dávejte na sebe pozor, společně to zvládneme.