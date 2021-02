Přihlásili se na nejslavnější, největší a v Česku také nejoblíbenější běžkařský závod. Lhoťané Petr Ratajský a Richard Dominik absolvovali 54. ročník ČEZ Jizerské padesátky.

Nejprestižnější český lauf se jezdí od roku 1968. Letos se v kategorii Amatérů jel díky koronaviru virtuálně – na dálku. To znamená, že jste si mohli svoji trasu odběžkovat prakticky kdekoliv a výkon z aplikace pak zaslat pořadatelům. To všechno mělo časový limit do konce února.