„Pobyt v USA pro mě byl novou obrovskou zkušeností a příležitostí, poznal jsem tam celou řadu inspirativních, pozitivně smýšlejících lidí a přátel, získal nové kontakty, objevil nové možnosti. Věřím také, že jsem v Americe zanechal dobrý dojem a že budu mít ještě několik šancí ji v podobném formátu navštívit,“ uvedl po návratu do Česka Lapčík.

Do Ameriky odletěl společně s parťákem Tomášem Koldasem, který se z osobních důvodů musel už po týdnu vrátit zpátky do Evropy.

Doprovod v letadle jim dělali čeští atleti v čele s oštěpaři Jakubem Vadlejchem, Vítězslavem Veselým a Nikolou Ogrodníkovou, kteří mířili na MS do Oregonu.

„S Jakubem a Vítězslavem jsme se vyfotili ještě před nástupem do letadla, vedle Nikoly jsme přímo v letadle seděli a značnou část cesty probírali její i naše kariéry, formu před šampionátem/kempy a podobně, v závěru si pak s námi udělala na palubě selfie,“ prozrazuje Lapčík.

Na aklimatizaci před začátkem tréninkových kempů neměli skoro žádný čas, neboť se jim nepodařilo stihnout navazující let z New Yorku do Clevelandu a museli tak čekat na náhradní do dalšího dne.

Akademie je závislá pouze na zdrojích z privátního sektoru

Ostrou dvou až třífázovou denní tréninkovou přípravu pod vedením majitele tréninkové akademie a zároveň jednoho z nejuznávanějších amerických trenérů Samsona Dubiny zahájili v pondělí 11. července.

„Velmi zajímavým poznatkem pro mě byla skutečnost, že financování akademie je závislé výlučně na zdrojích z privátního sektoru. Kromě členských příspěvků, darů, soukromých tréninkových lekcí nebo partnerství se sponzory, což je poměrně zásadní rozdíl oproti českému sportu, jehož fungování by nebylo možné bez dotací z veřejných rozpočtů,“ upozorňuje.

Zdroj: Libor Kopl

Měsíční náklady na provoz špičkově vybavené akademie s třiceti stoly, mzdy trenérů, asistentů, pobyt a odměny různých sparinpartnerů v současné době činí zhruba 50 tisíc dolarů.

Jenom pro srovnání, roční rozpočet SKST Hodonín, klubu s jedním s největších rozpočtů v ČR, činí pět milionů Kč.

„Akademie Samsona Dubiny patří mezi tři nejvýznamnější tréninková centra v USA, další dvě se nachází v Kalifornii a New Yorku, přičemž provoz obou těchto supermoderních středisek je závislý na podpoře bohatých mecenášů,“ říká Lapčík.

Ve vedení centra 888 v Kalifornii je finanční ředitel společnosti PayPal Roelof Botha, klub v New Yorku pak vybudoval od píky miliardář Will Shortz.

„Za asi největší rozdíly oproti tréninkové přípravě v Evropě bych označil kladení mnohem většího důrazu na správné postavení na údery a práci nohou a trupu při úderech, trenéři zde o stolním tenisu v rámci tréninků také mnohem více hovoří v teoretické rovině, cíleně také učí hráče přemýšlet o technických a taktických detailech,“ líčí současný hráč Nového Jičínu.

„Při trénincích mnohem více než trenéři v Česku a Evropě korigují technické nedostatky hráčů, diskutují s nimi své pohledy, dávají hráčům možnost sdělit jejich poznatky, jsou neustále pozitivní, hráče motivují a upřímně oceňují jejich tvrdou práci po každé tréninkové jednotce. Trenéři se zde těší velkému respektu a autoritě, nikdo si nedovolí jejich pokyny či uložené úkoly jakkoliv zpochybňovat,“ tvrdí.

Nejhorší turnaj kariéry? V New Yorku!

Kempů se kromě Lapčíka a Koldase zúčastnili také další hráči ze zahraničí, včetně reprezentantů Kanady, úřadující mexické šampionky a trojnásobné olympioničky Yadiry Silvy, šampiona Srí Lanky Senury Silvy či nedávného brazilského reprezentanta Jeffa Yamady. Také tam byli hráči napříč americkými státy. Své zástupce tam mělo Ohio, Texas, Minnesota, Illinois, New York, Georgia, Virginie nebo Havaj v čele s reprezentanty Kaiem Zhangem, Sidem Nareshem, Nandanem Nareshem či Sarou Jalli.

„Těsně po našem odjezdu do akademie zavítal kupříkladu také současný francouzský reprezentant a člen elitní světové stovky Enzo Angles,“ upozorňuje Lapčík.

V sobotu 16. července se přímo v ohijské akademii uskutečnil turnaj Nittaku Paddle Palace Open s dotací 2700 dolarů.

„V silné konkurenci amerických i zahraničních reprezentantů se mi podařilo prosadit až na stupně vítězů, když jsem díky postupu ze základní skupiny a čtvrtfinálovém triumfu nad čerstvým juniorským šampionem USA a zároveň členem amerického národního týmu dospělých Sidem Nareshem podlehl až v semifinále dalšímu americkému seniorskému reprezentantovi Kai Zhangovi,“ informuje.

Zdroj: Libor Kopl

Umístění v tak nabité konkurenci považuje určitě za jeden z největších úspěchů své dosavadní kariéry, přičemž si cení především vítězství nad aspirantem na olympijskou nominaci na Hry do Paříže 2024 Sidem Nareshem.

„V semifinálovém klání proti Kai Zhangovi, jenž má na svém kontě řadu úctyhodných skalpů v čele s jedním z nejlepších hráčů světa Kokim Niwou, jsem moc šancí nedostal, soupeř do finále postoupil zcela zaslouženě,“ uznal sportovně.

Po dalších dvou náročných tréninkových týdnech v Ohiu jej v neděli 31. července čekal po roadtripu z Akronu přes celou Pensylvánii prestižní turnaj v New Yorku. „Myslím, že jsem v životě odehrál již slušnou řádku turnajů, od úrovně okresní po světovou, avšak turnaj s tak bídnou organizací jsem ještě nezažil, byť šlo paradoxně rovněž o turnaj s nejvyšší dotací, jakého jsem se kdy účastnil,“ kroutí hlavou.

„Hráči si utkání počítali sami, bez přítomnosti jakéhokoliv rozhodčího. Nebyl připraven žádný časový pořad zápasů, utkání byla vyhlašována chaoticky na stoly po celé hale, některá byla rušena, jiná několikrát překládána na jiné stoly. Řešit jsem musel i problémy se svou registrací a (ne)zaplacením startovního poplatku,“ pokračuje.

Přes všechno peripetie se mu nakonec podařilo ovládnout základní skupinu, když v bitvě o první místo zdolal juniorského reprezentanta USA Azize Zarehbina z Kalifornie.

V následném osmifinále si však vybral několik slabších momentů a po prohře 1:3 na sety se s turnajem rozloučil mezi šestnáctkou nejlepších.

Další skvělý Zalubilův výsledek. Na MS v Kanadě dojel s Hrabalem šestý

Součástí Lapčíkovy cesty do zámoří byla i snaha o skauting hráčů a především hráček pro hodonínský klub, kde působí jako marketingový a sportovní manažer.

„Jednoznačnou prioritou byla snaha domluvit se na spolupráci se Sarou Jalli, americkou seniorskou reprezentantkou a současně jednou z nejlepších juniorek světa. Jednání byla rozběhnuta velmi nadějně, sama hráčka byla evropské zkušenosti více než nakloněna, nakonec však zasáhla její maminka, která považovala byť krátkodobý pobyt své teprve šestnáctileté dcery v Evropě za příliš riskantní,“ vysvětluje.

Angažmá Kanaďanky nevyšlo

Angažmá zvučné zahraniční akvizice na Slovácku pro příští sezonu tedy padlo. „Domluvili jsme se však, že budeme nadále v intenzivním kontaktu a Sarah by do Hodonína měla přijít po absolvování střední školy a olympijských her v Paříži v roce 2024, na nichž by se, pokud bude její výkonnostní progres i nadále pokračovat, měla představit,“ věří.

Ve hře byla ještě potenciální spolupráce s kanadskou reprezentantkou Alicií Côté. Ta však dala před stolně-tenisovou kariérou nakonec přednost vysokoškolskému studiu. „Spolu s panem Dubinou pak diskutujeme o několika projektech, které by bylo možné na bázi spolupráce mezi jeho akademií a hodonínským klubem v blízké budoucnosti realizovat,“ přiznal.

Po turnaji v New Yorku pak měl Lapčík možnost si na náklady manažera akronské akademie projít během čtyř dnů nejvýznamnější památky a lákadla nejlidnatějšího města USA.

Vedle Sochy Svobody, legendární Empire State Building, náměstí Times Square, vyhlídek One World Observatory či Top of The Rock, památníku atentátů z 11. září 2001 nebo Central Parku navštívil také domácí utkání baseballistů Yankees, vedoucího týmu MLB v čele s nejlepším hráčem letošní sezóny Aaronem Judgem.

„Atmosféra na zaplněném Yankees Stadium byla naprosto úžasná, Američané jsou baseballem opravdu posedlí,“ dodává.