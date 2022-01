Vítězům patří uznání hlavně za to, že celý turnaj odehráli ve čtyřech, respektive v pěti lidech.

Kromě Adama Zelinky, který akci uspořádal společně s kamarádem Danielem Flekem, byl členem vítězné party i gólman Mačuda, osvětimanské duo Jan Bartoš – Adam Skřivan, a také Lukáš Malý a Petr Miskovič.

Ave Bar Bar tak zase naskočil na vítěznou vlnu, která by měla vrcholit přihláškou do druhé futsalové ligy! „Myslíme to vážně. Chceme soutěž hrát,“ říká odhodlaně Zelinka.

Premiérový ročník turnaje v halovém fotbale, kteří pořadatelé pojmenovali La Putyka cup, ovládl favorizovaný Ave Bar Bar.Zdroj: archiv pořadatele

Ten se svými kamarády potvrdil roli velkého favorita na celkové prvenství, daleko dokráčeli i Legendární, černým koněm pak byli Vesničani, kteří prošli až do finále. Právě Ave Bar Bar a Legendární se spolu utkali už v semifinále a zápas nabídl tu nejvyšší kvalitu futsalu v kraji.

„Oba celky tvoří hráči z již zrušené Bazooky, takže diváci měli o zábavu postaráno,“ uvedl Zelinka.

O třetí místo si to rozdal celek Legendární s mužstvem Kunovic, které rozstříleli vysoko 9:0.

„Jsem rád, že i když se v těchto dnech naplno rozjela příprava všech fotbalových klubů, podařilo se nám uspořádat turnaj, na který jsou zatím jen a jen příznivé ohlasy. Původně mělo startovat deset týmů, ale skrze covid se ten počet snížil na osm, což je i tak slušné číslo,“ prohlásil Zelinka.

Turnajem coby moderátorka provázela hráčka ligového Slovácka Kristýna Janků, hráče i fanoušky bavil i dýdžej.

„Turnaj měl i tak velkou kvalitu, ty rozdíly mezi týmy byly až na výjimky minimální, proto věříme, že pokud bude více času, tak se nám podaří atraktivitu turnaje ještě zvýšit,“ prohlásil Zelinka.

Závěrem poděkoval sponzorům, Aleši Zlínskému - finančnímu sportovnímu poradci, Davidu Moravcovi a jeho firmě MasterDrink, Crossfit Athletics, módní značce Rutfashionbrand a Flowerscoffee.