Ve čtyřech věkových kategoriích bojovalo o medaile celkem pětadvacet nominovaných družstev.

„Disciplína se střílí na deset metrů systémem štafety. Mladí střelci do dvanácti let střílí pouze vleže a členové družstva starších kategorií mají střelbu rozdělenu tak, že první člen družstva střílí vstoje, druhý vkleče a třetí vleže. Soutěžící střílí čtyři kola a do celkového hodnocení se započítávají tři nejlepší výsledky,“ popsal systém soutěže kunovický trenér Jiří Jurásek.

Jeho svěřenci mu udělali radost hned v první kategorii. Mezi mladšími žáky do 12 let se totiž ze sedmi nominovaných týmů umístilo na první příčce družstvo SBTS Kunovice 1. Štěpán Maršálek, Jakub Vidrman a Radek Pelikán si titul mistrů republiky vystříleli výkonem 827,70 bodu. Stříbrnou medaili si vybojovalo družstvo Vojkovic (796,93 bodu), bronz bralo družstvo SBTS Kunovice 2 ve složení Kateřina Křižanová, Viktor Mazura a Filip Hejda, kteří získali o 2,33 bodu méně. Třetí kunovické družstvo Petr Šaradín, David Kníž a Jakub Janků bylo za 753,14 bodu šesté.

Také mezi staršími žáky od 13 do 16 let se ze zlata radovali domácí. Z jedenácti družstev byly nejúspěšnější Kunovice 2. Petr Pelikán, Karolína Burešová a Michal Brožovičsi bodovým ziskem 823,35 bodu vystříleli nejen titul mistrů České republiky.

„Družstva bojovala taky o Putovní pohár APEO Ostrava, který se uděluje nejlepšímu družstvu v nejpočetněji obsazené kategorii. Letos tento pohár obhájilo právě toto trio,“ poznamenal Jiří Jurásek.

Druhé místo vybojovala děvčata z SBTS Křenov za 804,20 bodu. O pouhých šestnáct setin bodu skončilo další družstvo Kunovic ve složení Tomáš Habarta, Martin Jelének, Matyáš Ondrůšek.

V kategorii dorostenců obsadila první dvě příčky družstva z Moravské Třebové, třetí byla Svatoslav.

Kategorii nad 22 let opanovali výkonem 815,09 bodu opět Kunovičtí v sestavě Lenka Kvasnicová, Tomáš Lorenc, Josef Pečenka. Druhé skončila Moravská Třebová a třetí Svatoslav. (ham)