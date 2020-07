V podniku složeném z 6 kilometrů běhu, 24 kilometrů cyklistiky a 1,7 kilometru běhu, dosáhl výsledného času 1:41:39. Druhou pozici obsadil se ztrátou 3 minut a 1 sekundy Robert Kocián (Titan Trilife Zlín), pro třetí příčku si doběhl obhájce loňského prvenství Jakub Boček (Novatop bike Team, 1:46:46). Domácí Michal Flanderka vybojoval díky času 1:47:20 čtvrté místo.

RODÁK Z RAJNOCHOVIC ONDŘEJ KOBLIHA SE NA ZÁVOD TĚŠIL

,,Na závod jsem se těšil. K tamnímu prostředí mám totiž kladný vztah, protože jsem se narodil a vyrůstal v nedalekých Rajnochovicích,“ přiznal Ondřej Kobliha.

Ten měl ale respekt z běhu. ,,Po prvním běhu jsem do prvního depa dobíhal na pozicích kolem 10. místa. Na kole se mi však díky rovnoměrnému tempu s přibývajícími kilometry dařilo postupně předjíždět největší soupeře. A v Rajnochovicích jsem se probojoval na první příčku. Ve zbytku cyklistiky jsem se snažil vybudovat si na vedoucí pozici před druhým během co největší náskok. To se mi také podařilo. Druhý běh už nebyl tak dlouhý a tak jsem si vítězství v těžkém závodu na náročné trati pohlídal,“ potěšilo Koblihu, který pořadatelům slíbil, že se příští rok rád do Kunovic vrátí obhájit letošní prvenství.

Dramatický závod žen vyhrála Svatava Čočková ze Lhoty u Kelče (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 2:03:46). Stříbrná byla v cíli o pětatřicet sekund pomalejší Sabina Macháňová (Bikecentrum Olomouc), třetí skončila Kateřina Krutílková (Forman Cinelli, 2:05:14). Zisk čtvrté příčky si do Kroměříže odvezla Veronika Brázdová (Valachbajk Team, 2:06:47).

SVATAVĚ ČOČKOVÉ K TRIUMFU POMOHLO ZAVÁHÁNÍ SABINY MACHÁŇOVÉ

,,Letošní Kunovický miniduatlon se od těch předcházejících lišil. Na rozdíl od minulých suchých ročníků s vysokými teplotami letos den před závodem od pátku na Valašsku pršelo a nebylo ani horko,“ upozornila Svatava Čočková.

Ta týden před miniduatlonem v Kunovicích jela Obr Drásala. Při něm chytla úpal, a proto posledních sedm dnů hlavně regenerovala.

,,Přesto se mi v prvním šestikilometrovém běhu běželo dobře a mezi ženami jsem vedla. V prvním depu jsem však náskok ztratila a na rozbahněnou trať kola jsem vyjela až z páté pozice. Také na kole se mi jelo dobře a do druhého depa jsem dojela druhá, s minutovou ztrátou na Sabinu Macháňovou a malým náskokem na třetí Kateřinu Krutílkovou. Druhý běh ale byl pro mě utrpením. Začaly mě bolet kolena, takže jsem nemohla zrychlit tempo. Macháňová ovšem těsně před cíle špatně odbočila a díky tomuto jejímu zaváhání jsem nakonec vybojovala zlatou příčku,“ byla v cíli z triumfu překvapená Čočková.

LETOŠNÍ ŽENSKÁ VÍTĚZKA SE DO KUNOVIC VŽDYCKY RÁDA VRACÍ

Rodačka ze Lhoty u Kelče se do nedalekých Kunovic vždycky ráda vrací.

,,V roce 2010 jsem tady vyhrála svůj první větší závod v kariéře. Proto se vždy dobře organizovaného Kunovického miniduatlonu vždycky ráda zúčastním. Až na jednu vyjímku jsem si zazávodila ve všech jeho ročnících. Je to jeden z mých nejoblíbenějších závodů. Dobrým nápadem pořadatelů je také myšlenka, že také poslední tři duatlonisté sklízí ovace a jsou odměněni melounem,“ užívala si pobyt v Kunovicích Svatava Čočková.

ORGANIZÁTORY POTĚŠIL ZÁJEM DĚTÍ

Pořadatele potěšil zájem dětí o závod v Kunovicích. Těch se v prostorách kunovického Hasičského cvičiště sešlo 132.

,,Pro ně jsme samozřejmě připravili kratší tratě. Děti navíc bavili Klauni na volné noze. Navíc jsme pro ně připravili pískovaní, deskové hry půjčené z Mikroregionu Valašskomeziříčsko-kelečsko, vyzkoušet si mohly umělou lezeckou stěnu. Rodák z Kunovic René Dohnal jim a jejich rodičům předvedl novinky u Peugeota 208 rallye 4,“ prozradil za organizátory Tomáš Mareček.

HLAVNÍHO ZÁVODU SE ZÚČASTNILO 88 DUATLONISTŮ A 18 ŠTAFET

Hlavního závodu v Kunovicích u Valašského Meziříčí se ve všech kategoriích zúčastnilo 88 duatlonistů. Do cíle jich doběhlo 80. Zazávodilo si také 18 dvoučlenných štafet. Závod jich dokončilo 14. V nich se představilo dalších 36 vyznavačů duatlonu.

ZAJÍMAVÝ BYL DOPROVODNÝ PROGRAM

Pořadatelé připravili také doprovodný hudební program. Po vyhlášení výsledků v Kunovicích hrála místní kapela Dolbik a jeho šelmy. Večer se konala after party se skupinou Kalibra.