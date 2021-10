„Holky zahrály poslední víkend kvěle. Parádně zaházela Bára Bachanová a v útoku to byla pohádka. Mám pocit, že jsme odpálily tolik hitů, jako za celý rok. Právo účasti v extralize na 2022 jsme uhráli zaslouženě a musím pochválit celý tým, který se v kompletním složení sešel poprvé, což bylo hodně znát,“ prohlásil trenér Snails Přemysl Beránek.

Série o udržení se na Slovácko přesunulo za nerozhodného stavu 1:1. Kunovické hráčky v domácím prostředí nezaváhaly. V kompletním složení nedaly soupeřkám šanci a zaslouženě braly vítězství ve všech třech zápasech.

První, celkově třetí, duel skončil výhrou Kunovic 12:1. „Od první směny začaly holky tvrdě útočit a když jim k tomu chybující vnější pole pomohlo několika chybami, bylo po čtvrté směně hotovo. Homerun zaznamenala Eliška Mlýnková,“ hlásil Beránek.

Extraliga žen, zápasy play out

Výsledky: Trutnov HSM – Snails Kunovice 0:1, Snails Kunovice – Trutnov 1:11, HSM Trutnov – Snails Kunovice 1:12, Snails Kunovice – HSM Trutnov 11:6, HSM Trutnov – Snails Kunovice 0:11.

Sestava: Bára Bachanová, Kačka Hlaváčková, Eliška Mlýnková, Denisa Hůsková, Tereza Vlčková, Tereza Cigošová, Venda Šestáková, Simča Burešová, Bára Mitáčková, Viki Šarkányová, Kája Chládecká, Míša Merczová, Ina Kaindl, Oli Bettstain a Lucka Veličková. Trenéři: Přemysl Beránek a Lubomír David.

Ve čtvrtém zápase kunovická děvčata zdolala Trutnov 11:6.

„Začátek zápasu se nám tentokrát nepovedl a hned v první směně si nechaly holky naložit pět bodů. Ve druhé snížily na 2:5 a frontální útok si připravily na třetí směnu, ve které zabodovaly po sérii dlouhých odpalů osmkrát a utkání rozhodly,“ uvedl trenér.

Závěrečný duel už přinesl kunovickou exhibici a jasný výsledek 11:0. Šnečice nechtěly připustit žádné komplikace, a proto se do zápasu pustily opět zostra a v první směně skórovaly čtyřikrát.

Rozhodly opět ve trojce, když sedmi body odskočily na rozdíl jedenáct bodů. Zbytek utkání tak byl jen formalita.

„Pochvalu holky zaslouží za celou sezonu. Za to, že to nevzdaly a věřily, že to má smysl a že nakonec bude úspěšná, protože uhájení extraligové příslušnosti na další rok jednoznačně úspěchem je,“ dodal Beránek.