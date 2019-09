„Předstihli jsme právě Eagles, s nimiž teď navíc máme lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Pokud v posledních čtyřech duelech uděláme aspoň dvě výhry, třetí příčka už nám neunikne. Chceme ji udržet, abychom si pro čtvrtfinále playoff mohli vybrat soupeře,“ poznamenal trenér Snails Pavel Křivák.

Eagles Praha – Snails Kunovice 1:3 a 2:7

V úvodním duelu se ani jeden z týmů dlouho nemohl prosadit v útoku. Podařilo se to až v deváté směně, kdy nejprve šnečice zaznamenaly tři doběhy a soupeřky v dohrávce dokázaly už pouze snížit.

„Oba týmy věděly, o co jde, že je to důležitý zápas. Dlouho dominovaly obrany, jsem rád, že jsme to nakonec dokázali prolomit. Druhý duel už byl o něčem jiném. Rychle jsme si vytvořili náskok a utkání jsme měli pevně v rukou,“ těšilo kunovického trenéra.

Čechie Praha – Snails Kunovice 2:5 a 4:6

V neděli Snails čekal nejslabší tým soutěže. „Jenže Čechie předtím vyhrála na Tempu a na zápas s námi byly její hráčky dobře naladěné. Nám ze nešel ideálně útok, ale postupně jsme se začali prosazovat a zápas jsme postupně ovládli,“ oddechl si Pavel Křivák. V odvetě vedly jeho svěřenkyně už 5:1 a poměrně snadno dokráčely ke čtvrté výhře.

Za Snails si odbyla úspěšnou premiéru americká nadhazovačka Morgan Ray. „Proti oběma soupeřům odházela první zápasy. Ukázala své kvality, bylo pro ně hodně složité překonat její nadhozy. Věřím, že s ní můžeme potrápit i ty nejlepší celky,“ dodal kouč šnečic.

Poslední víkend základní části odehrají Kunovjanky na svém hřišti. Na Mlatevni nejprve v sobotu přivítají Tempo Praha a v neděli další tm z hlavního města – lídra tabulky Joudrs. V oba dny začínají zápasy ve 13 a 15 hodin.

Kunovice: Rampáčková, Ray, Slaninková, Gunišová, Húsková, Mlýnková, Stejskalová, Mešťanová, Hlaváčková, Chládecká, Mitáčková. Trenér: Křivák. (ham)

1. SK Joudrs Praha 25 23 2 194:86 48

2. Žraloci Ledenice 25 20 5 189:103 45

3. Snails Kunovice 25 16 9 133:120 41

4. Eagles Praha 25 14 11 152:103 39

5. Tempo Praha 25 10 15 103:111 35

6. Storms Řepy 25 9 16 119:167 34

7. SaBaT Praha 25 7 18 69:140 32

8. SC Čechie 25 3 22 83:197 28

9. Juniorská ČR do 19 let 8 2 6 29:44: 10