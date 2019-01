KUNOVICE - Softbalisté Snails Kunovice jsou prvoligoví. Na tuhle skutečnost čekali v Kunovicích dlouhá léta, teď se jejich sen vyplnil. Šneci vyhráli finálovou sérii s PV Praha 2:1 na zápasy a na Mlatevni vypukly velké oslavy.

Ihned po vítězném doběhu se na Jiřího Prila sesypali všichni Šneci. | Foto: Vojtěch Johaník

Triumf Snails byl o to sladší, že jej vybojovali až v prodloužení rozhodujícího třetího utkání, kdy jediný doběh zápasu zaznamenal po famózním odpalu Patrika Latýna Jiří Pril.

„Je to skvělý pocit, postoupit po takovém dramatu,“ usmíval se catcher Snails Rostislav Klimánek. Domácí hráči se přitom na vítězství pořádně nadřeli. První utkání totiž prohráli 1:5 a pokud chtěli postoupit, museli následující dva duely vyhrát. „I přesto jsme si ale věřili. Věděli jsme, že když se vyvarujeme zbytečných chyb, postoupíme,“ řekl Klimánek.

Ve druhém utkání opltaili Snails soupeři stejnou mincí a musel rozhodnout závěrečný třetí duel. A ten přinesl neskutečné drama. Oba nadhazovači – jak domácí Marek Lapčík, tak Dan Bršlica z PV Praha – házeli takřka bezchybně a po sedmi směnách byl stav stále 0:0. „V páté směně jsme už dokonce doběhli, soupeř ale perfektně zahrál dvojaut a bod se tak nepočítal,“ popisoval nervydrásající průběh Klimánek.

V prodloužení šli nejdříve na pálku hosté, a přestože měli v jednu chvíli obsazené všechny mety při jednom autu, nakonec nebodovali. „Řekli jsme si, že když to Mára (Marek Lapčík – pozn. aut.) udržel, taky my tam ten jeden doběh musíme dotlačit za každou cenu,“ vzpomíná Klimánek. Dlouho to tak ale nevypadalo. Hosté už měli v kapse dva auty a Kunovjané obsazenou pouze 1. metu. Po špatném nadhozu ale přišel posun na druhou a na pálku šel Patrik Latýn. Tvrdým odpalem poslal míč až k zadní bariéře a pro Jiřího Prila tak nebyl problém doběhnout pro rozhodující bod zápasu a celého finále.

Šneci tak završili své celosezónní úsilí, kdy vyhráli i základní část druhé nejvyšší soutěže. „Oslavy byly bouřlivé, nechyběly ani tanečky na baru,“ prozradil Klimánek, který nezapomněl poděkovat výborným fanouškům. „Byli fantastičtí, nic podobného jsem v životě nezažil.“

Výsledky finále: Snails Kunovice – PV Praha 1:5, 5:1 a 1:0 v 8. směně. Kunovice: Lapčík - nadhoz, Klimánek - catcher, Blaha - 1. meta, Pril - 2. meta, Kotásek - 3. meta, Zedník - spojka, Latýn - levé pole, Kuřímský - střední pole, Vaculík - pravé pole (od 4. směny Hrubý), na pálku za Kuřímského chodil Schlinger.