Kunovice se chystají na softbalové ME. Mlatevňa přivítá rekordní počet týmů

Rekordní počet sedmnácti týmů se od neděle 26. června do soboty 2. července představí na kunovické Mlatevni, kde se po dvou letech vynucených odkladů uskuteční očekávané softballové mistrovství Evropy žen do 22 let.

Vedení softbalového klubu Snails Kunovice uspořádal na Mlatevni předsezonní tiskovou konferenci. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Už v minulosti jsme zaznamenali stoupající trend právě v této věkové kategorii. Zvýšenému zájmu pomohl fakt, že se ženský softball stal olympijským sportem. Navíc je evidentní, že týmy jsou hladové po mezinárodních akcích. Co vím, tak hned na úvod sezony bylo na třech velkých zahraničních turnajích úplně plno,“ uvedl na předsezonní tiskové konferenci extraligového klubu Snails Kunovice předseda České i Evropské softballové asociace Gabriel Waage. Pořadatele z klubu Snails Kunovice zájem o akci překvapil, zároveň i potěšil. Představitelé slováckého klubu totiž měli i díky dvakrát odloženému šampionátu, který se měl konat již v roce 2020, více času na přípravu i rekonstrukci areálu. „Netajíme se tím, že termínové odložení akce nám spíše vyhovovalo a dovolilo vylepšení našeho areálu, který bude čelit zvýšenému náporu. Areál je z 95% na akci připraven a věříme, že týdenní ostrou zátěžovou zkoušku zvládne,“ uvedl předseda Snails Kunovice Milan Zedník. Mlatevňa prošla významnou rekonstrukcí už na přelomu roku 2020 a 2021, kdy bylo vybudováno nové sociální zázemí, nové střídačky s pochúzí střechou a osvětlení hlavního hřiště. „Rekonstrukci jsme sice prováděli s vědomím přípravy pro mistrovství Evropy, ale daleko důležitější je pro nás to, že všechny vložené investice využijeme také při běžném provozu a zejména při mládežnických turnajích, kdy je v areálu vždy nabito.“ prohlásil Zedník. „V loňském roce jsme získali čas na dodělávky a hlavně jsme si vše provozně vyzkoušeli. Přes letošní zimní pauzu jsme dořešili některé detaily,“ přidal spokojeně. Kunovické sofbalistky dál omlazují tým, z opor se staly asistentky trenéra I když šampionát nejdříve odložil covid a poté přeplněnost ženských evropských šampionátů v roce 2021, zájem týmů o turnaj je i přes vyloučení Ruska rekordní. Evropská softballová federace aktuálně eviduje sedmnáct přihlášených reprezentačních celků. Kvůli velkému počtu účastníků se část utkání přesune z Kunovic do Brna. „Turnaj s takovým počtem družstev nelze odehrát pouze na dvou hřištích, které máme k dispozici. Proto jsme museli hledat pomoc v blízkém okolí. Dohoda vznikla se softballovým klubem Cats Brno, který nám poskytne třetí hrací plochu a zabezpečí potřebný servis,“ říká Zedník. V Kunovicích, kde bude denně vidění kolem deseti zápasů, by se mělo celkem odehrát 59 utkání včetně finále i dalších bojů o umístění. V Brně diváci zhlédnou čtrnáct duelů. Zahajovací ceremoniál se uskuteční v kunovickém Areálu Jízdy králů. Český tým patří mezi favority. I když na poslední akci skončil až šestý, předtím pravidelně vozil domů medaile, sbíral úspěchy. „Naše reprezentace míří samozřejmě do finále,“ říká s úsměvem Waage. „V ženách jsme třetí zemí v Evropě, jedenáctou na světě, takže je potřeba si klást vysoké cíle, které jsou možná trošku dál, ale jsou dosažitelné,“ míní známý funkcionář. Domácí děvčata to ale mít jednoduché rozhodně nebudou. Některé země si totiž vypomohou i hráčkami z Ameriky, které mají dvojí pasy. „Z hlediska kvality to jistě bude velmi zajímavá událost,“ míní Waage. Na soupisce českého výběru aktuálně není žádná hráčka Kunovic, i tak pořadatelé ze Slovácka zajistí domácí družstvu veškerý komfort, potřebný servis. „Organizačně bude zapojeno velké množství členů, dobrovolníků. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny mezi členy výboru a vzájemně koordinovány. Finančně spoléháme na pomoc Zlínského kraje a Města Kunovice, kdy finanční prostředky budou směřovány k pokrytí povinných výdajů, jako jsou veškeré náklady funkcionářů, rozhodčích, nezbytné výdaje na dobrovolníky, náklady spojené se servisem k zápasům a ostatní provozní náklady. V rámci marketingu a propagace pak spoléháme na prostředky České softballové asociace,“ uvedl Zedník. Softbalisté Kunovic jsou zpátky v extralize. Tým má hned čtyři trenéry Prostor pro zázemí funkcionářů poskytne sousední tenisový klub. „Právě Kunovice je dávám poměrně často za příklad ostatním oddílům, protože jsou schopné v mužích i ženách obsadit všechny kategorie, pořádat i různé společenské akce, které i tomuto turnaji přinesou větší náboj,“ uvedl Waage. Právě atmosféra velkých sofballových turnajů bývá často nezapomenutelná. „Na tom je náš sport postavený. Pokaždé má své kouzlo,“ tvrdí s úsměvem šéf české i evropské asociace. Zatímco v jiných sportech se musí země či týmy na vrcholné akce kvalifikovat, v softballe jsou turnaje otevřené. „My to tak máme schválně. Chceme přilákat nové týmy, které jsou rády, že na vlastní oči zblízka vidí tu špičku. Další věcí je finanční stránka. Béčkové turnaje nejsou od státu tak dobře financovány jako třeba mistrovství Evropy,“ upozorňuje Waage. Na Moravě se představí i mladé hráčky Ukrajiny. Polovina z jejího národního týmu do 22 let už je v České republice či v jiných zemích, jako je Litva, Polsko, Německo nebo Dánsko. „Federace jim umožnila hrát bez jakýchkoliv omezení. Nevztahují se na ně žádná pravidla jako pro jiné cizince. Během šampionátu jim uhradíme ubytování i stravování,“ přiznal Waage.