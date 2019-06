„Oficiálně ze svazu to ještě potvrzené nemáme, ale vzhledem k tomu, že Velké Meziříčí zrušilo družstvo žen, Kobylisy odmítly postup do MOL ligy a zatím vůbec nevědí, zda budou pokračovat v první lize, na devětadevadesát procent nesestupujeme,“ říká kouč Kunovic Miroslav Slovák.

Navíc další místo v celostátní soutěži možná uvolní Hodonín, který skončil druhý za Kobylisy, a zřejmě se po roce vrátí zpět do společné česko-slovenské soutěže. „Tím by do první ligy šly další týmy z nižší soutěže,“ myslí si Slovák.

Složení soutěží však nechává na svazových činovnících, sám nyní řeší skladbu kádru pro příští soutěžní ročník. Kunovice se letos potýkaly s marodkou a častými absencemi, několik zápasů odehrály téměř bez střídání. „V příští sezoně by nás mohlo být dvanáct až čtrnáct,“ věří známý trenér.

Kunovice ještě nezahájily letní přípravu, ale už hlásí příchod zajímavých posil. Na Bělinku přichází trenérova dcera Kateřina Slováková, po mateřských povinnostech se k házené vrací také bývalá reprezentantka Michaela Budayová. Vedení slováckého klubu navíc řeší příchod brankářky z nejvyšší soutěže.

„Zatím to není dotažené, takže její jméno ještě neprozradím,“ tají další posilu Slovák.

V týmu by měla setrvat další Andrea Brablcová. „Slíbila mi, že pokud přijdou dvě tři zkušené hráčky, tak bude pokračovat,“ uvedl kunovický kouč, který chce sázet také na odchovankyně a talentované dorostenky.

„Po třech letech se nám podařila zalepit díra a děvčata můžeme využívat i v soutěži dospělých,“ raduje se Slovák. Fanoušci jsou ale zatím opatrní. Poslední sezona se kunovickým házenkářkám výsledkově vůbec nepovedla. Tým se nedokázal po zimní přestávce zvednout z posledního místa a nakonec byl nejhorší.

„Začátek jarní části sezony byl z naší strany docela špatný, ale v závěru jsme se herně i výsledkově zlepšili. Už se na to dalo dívat. Třikrát jsme prohráli pouze o gól,“ vrací se ke smolným duelům Slovák. S druhou polovinou sezony byl i přesto spokojený. „Holky pracovaly poctivě. Jenom škoda, že se nám nepodařilo získat nějaké body,“ dodal kouč, který pokračuje také ve Zlíně, kde společně s týmem přechází mezi starší dorostence.