ROZHOVOR/ V základní jedenáctce Slovácka se představila nová posila, mladý obránce Ondřej Kukučka. Fotbalista, který přišel do Uherského Hradiště na hostování bez opce nastoupil v základu docela překvapivě. Na pozápasové hodnocení si novináři vyžádali právě odchovanec hlučínského fotbalu.

„Vstup do utkání jsme neměli špatný, ale domácí pak převzali iniciativu, a to se ukázalo jako klíčové. Utkání jsme nezvládli. Je škoda inkasovaných gólů, které jsme dostali. Myslím, že se některé situace daly pohlídat. Musíme se z toho poučit, probrat to na videu a do dalšího kola se musíme zlepšit,“ diplomaticky hodnotil první duel v dresu Slovácka Ondřej Kukučka.

Odehrál jste první zápas za Slovácko, jak jste byl sehraný s novými spoluhráči?

Přišel jsem do nového prostředí, postupně si to sedá. Kabina je super, rozumíme si, věřím, že to bude dobrý.

Slovácko hrálo poprvé na tři stopery. Jaké jste měli úkoly?

Ze začátku jsme chtěli soupeře vysoko presovat. Postupem času jsme se chtěli dostat do středního pásma a Hradec potrápit.

Proč to nevycházelo?

První půlka nebyla špatná, potom ta naše aktivita opadla. To bylo klíčové.

Nástup do druhé půlky nebyl špatný. Co scházelo k vyrovnávacímu gólu?

Drželi jsme víc balon. Dostali jsme se docela dobře do hry, byli jsme víc aktivní. Scházela tomu přesná koncovka. Naše šance jsme měli vyřešit daleko lépe.

Zápas rozhodl druhý a laciný gól. Co tam bylo špatně?

Musíme se nato podívat na videu a probrat to. Teď to nejde hodnotit.

Branku dal Adam Griger, nová posila Hradce. Věděli jste o jeho kvalitách?

Něco jsme o něm věděli. Osobně jsem proti němu nastoupil v reprezentačních kategoriích, takže jsem ho znal. Šikovně se dostal do šance a zakončil. Nutno říct, že ve finále jsme se připravovali na celý tým, ne na jednotlivce.

V první půlce jste byl nejvytíženější hráč. Jak jste to dával fyzicky?

Bylo to těžké, ale snažil jsem se odvádět maximum.

Po třech týdnech to byl první ostrý zápas. Mohlo to mít vliv na váš výkon?

Nevím, jestli to mohlo být úplně tím. Připravovali jsme se jako obvykle, podmínky byly pro každého stejné.