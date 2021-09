„Oproti prvnímu duelu jsme se hodně poučili, rozebrali jejich hru do detailu a Apoelu téměř nic nedovolili. Základem úspěchu byla výborná obrana v čele s gólmanem Mizerou. Prvních dvacet minut bylo rozhodujících,“ označil za klíčové trenér Robe Peter Dávid.

Kypřané dokázali ještě reagovat gólem na 4:1, to ale bylo z jejich strany na dobrou půlhodinu vše! Poločasové vedení 23:1 se jistě zapíše do dějin!

„Nic podobného jsem nezažil, asi jsme vytvořili rekord v rámci evropského poháru! Nyní je řada na statisticích,“ vyzývá trenér domácích, který i úvodní trefu Apoelu označil spíše za náhodnou. „Byla to rána z 11 metrů, kterou Šimon asi neviděl. Každopádně za sebe si pamatuji, že jsem zažil zápas, kdy jsem v dresu Malacek, provinčním klubu, prohráli v Trnavě 39:2. A jeden gól jsem tehdy dával já. Ale to byla házenkářská doba kamenná,“ usmívá se.

O to více se házenkářská veřejnost podivuje, jak bylo možné s tímto soupeřem uspět na Kypru jen o dvě branky. „Mohlo by se zdát, že jsme tam byli jen na výletu. Ale to strašně klame. Je zde aspekt neznalosti soupeře z důvodu nedostatku informací. Ve druhém duelu jsme se poučili a k vidění byly diametrálně odlišné zápasy, kdy soupeř byl pořád stejný. Jen jsme si pohlídali, zdvojovali dva jejich klíčové hráče. Ti pak nevěděli, která bije a házenou jsme jim doslova znechutili,“ vysvětluje Dávid.

„Vše jsme pak umocnili perfektní rychlou hrou na brejky. Výmluvný je fakt, že Míra Jurka střídal po dvaceti minutách zcela vyčerpán s bilancí 10 protiútoků a deseti gólů. Ve zbytku času pak již dostala prostor celá lavička.“

Další, druhé pohárové kolo čeká Valachy v polovině října s Lovečí. „Opět nás čeká cesta do neznáma, nějakých 1350 kilometrů, kdy bydlet bychom měli v Beogradě. Zatím nemám konkrétní informace, o to více nyní na tom budeme pracovat. První duel nás podle všeho čeká doma, odveta pak o týden později v Bulharsku. Bude to hodně těžké, hlavně první zápas bude asi jako s Apoelem vabank,“ přiznává Dávid, jehož svěřence nyní čeká středeční extraligová dohrávka v Jičíně.

Zde budou chtít potvrdit dosavadní sérii čtyř výher v řadě. „Jičín je fakt dobrý, bude to těžký duel. Soupeř má potenciál, bude to velmi náročné. Celkově jsem z české extraligy mile překvapen. Až na Hranice to bude zřejmě hodně vyrovnaná soutěž,“ dodal slovenský kouč ve službách Zubří.

ROBE ZUBŘÍ – APOEL 40:11 (23:1)

Nejvíce branek: Jurka 10, Dobeš 5, Mičkal 4/2 - Schodder 3, Asteris, Fekkas a Lemesios po 2. Sedmičky 2/2 : 1/5. Vyloučení 3:2. Diváci: 670. První zápas 29:27, postupuje Zubří.