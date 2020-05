Mezi trojici nejlepších se ve svých kategoriích vešlo hned deset členů slováckého klubu, přičemž Evelína Loupancová, Jiří Uvíra a Tereza Studničková stanuli v čele svých tabulek.

Nejrychlejších oddílových časů dosáhli na kajacích Tomáš Cícha (10:11,8) s Nikolou Balcarovou (11:33,6), na kánoích pak Lukáš Zálešák (13:08,2) a Simona Andrýsková (13:01,1).

„Nejvyrovnanější výkony překvapivě předvedl kajakář Richard Podráský, u něhož byl rozdíl mezi třemi jízdami s desetiminutovými pauzami minimální, méně než čtyři vteřiny,“ informoval předseda klubu TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík.

Oddíl ze Slovácka na sobotním testu v Kojetíně, kde se celkově sešla stovka moravských pádlujících, reprezentovalo hned jednatřicet sportovců od devíti do devatenácti let. Hladinu řeky Moravy kromě nich čeřily pádla také chlapců a děvčat z Kojetína, Hranic, Brna, Přerova, Frýdku-Místku a dvou litovelských klubů, Štěpánova a Grygova. Kvůli dodržení vládních nařízení se museli trenéři rovněž zapojit do organizace celé akce.

„Pravda, jízda na řece, na dlouhé trati s obrátkou, stejně jako intervalové starty mají svá specifika, jenž nemusí úplně napovědět, jak na tom kdo bude na olympijských tratích. Každopádně jak pro závodníky, tak i pro trenéry mohou být získané poznatky významným vodítkem pro další práci,“ uvedl Pjajčík.

Na kajaku stěží kdo dokázal sekundovat domácímu dorostenci Pavlu Kapounovi (9:20,1) či grygovské dorostence Kristýně Zvěřové (10:30,5). Kanoím dominovaly olympijské naděje Vojtěch Milo z RK Litovel (10:47,0) a teprve čtrnáctiletá Denisa Janáčková z Přerova (12:17,9). Mimořádně vyrovnané časy zajel čtrnáctiletý Václav Růžička z Frýdku-Místku. Všechny jeho dojezdy se vlezly do 1,5 vteřiny!

V červnu by se rychlostní kanoisté mohli dočkat prvních regulérních soutěží regionálního významu.