„I když znovu došlo k omlazení celého ženského týmu, naším hlavním cílem pro tuto sezonu je extraligová záchrana. Chceme nasbírat co nejvíc zkušeností do budoucna,“ říká Bachanová.

Právě ty ale mohou kunovickému týmu na startu nového ročníku citelně scházet. Vždyť družstvo už loni prošlo výraznou obměnou a k dalšímu omlazování přišlo v zimě. Na Mlatevni nepokračují Vlčková s Veličkovou, hrát už nechtějí ani dlouholeté opory Mlýnková s Húskovou, které budou v klubu vypomáhat hlavně s trénováním.

„Když jsme se to dozvěděly, byla to pro nás velká rána, docela šok,“ přiznává Bachanová. „Sice když bude potřeba, tak nám asi vypomohou, ale není to jejich priorita. Přišly jsme o hlavní opory. Teď je na nás mladších, abychom je nahradily,“ ví dobře.

Kunovické sofbalistky dál omlazují tým, z opor se staly asistentky trenéra

Kouč Zedník tak bude sázet hlavně na odchovankyně, patriotky, mezi které patří i Bachanová.

Kunovická rodačka se k milovanému softballu dostala díky rodině. „Mamčina sestřenice je trenérka,“ říká.

Společně s dalšími děvčaty postupuje od žákyň, kamarádky jsou od dětství. Nyní mají táhnout ženský extraligový tým.

„S polovinou holek se známe dlouho, trávíme spolu hodně času. Pak jsou mezi námi i některá novější děvčata, ale celkově to funguje. Jsme dobrá parta,“ ujišťuje sympatická sportovkyně.

Šnečice chodily v dlouhé zimní přestávce hlavně do posilovny, tréninky měly v tělocvičně. Příprava se od minulých let vůbec nelišila. „Je to furt stejné,“ tvrdí s úsměvem.

Softbalisté Kunovic jsou zpátky v extralize. Tým má hned čtyři trenéry

Jak na tom kunovické softbalistky jsou, naznačí už první zápasy na přelomu dubna a května. Závěr jarní části sezony zpestří na Mlatevni mistrovství Evropy hráček do 22 let, které kromě Kunovic hosté také Brno.

„Jsem ráda, že se takto významná akce koná právě u nás. Alespoň zblízka uvidíme rychlejší softball, jak to na té vyšší úrovni je. Určitě můžeme hodně situací nakoukat,“ míní.

Bachanová však nebude na šampionátu jen v roli divačky, jistě vypomůže i coby členka organizačního výboru. Práce ohledně mistrovství totiž bude víc než dost. „Pokud bude potřeba, určitě se zapojím,“ slíbila na závěr.