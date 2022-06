Dopolední souboj s tradičním soupeřem z jihu Evropy a obhájkyněmi zlata z posledního evropského šampionátu hráček do dvaadvaceti let v Trnavě se otevřel hned v první směně.

Výsledky: Itálie - Česká republika 4:1, Česká republika - Irsko 5:6

Italky skórovaly po obsazení met singly. Nadhazovačka Anna Zoulová se zadačkou Eliškou Slaninovou sice nacházely recept na italské pálkařky, když jim povolily celkově sedm úspěšných odpalů a zvládly osm strikoutů, což bylo stejné číslo jako italský protějšek Zoulové, Alexia Lacatena, přesto to na body nestačilo.

Ve čtvrté směně se podařilo soupeřkám znovu připsat dva body.

Český útok předvedl šest hitů v podání tří pálkařek – Alice Škardové, Mariny Burkovičové a Karolíny Dvořákové. Spojka české reprezentace při svém posledním startu v sedmé směně odpálila homerun přes střední pole. Dalším pálkařkám se nepodařilo navázat a vítězství brala Itálie.

„Pro nás to byl hodně těžký zápas. Šly jsme do něj naplno, chtěly jsme vyhrát, akorát jsme udělaly v poli a odpaly byly na lidi, takže se nám to nepovedlo,“ smutnila česká reprezentantka Karolína Dvořáková.

Utkání proti Irsku začínaly domácí hráčky v obraně. První směna se Irkám vydařila, když dvě hráčky odpálily míček za homerunový plot a celkově stáhly tři body. Český útok pod vedením Martina Štěpána se dočkal prvního bodu hned ve druhé směně. Češky odpověděly dvoumetrovým odpalem Rózy Blažkové a singlu Kláry Čejkové-Kolací a připsaly si jeden bod.

České softbalistky na domácím mistrovství Evropy podlehly Itálii i Irsku.Zdroj: www.softball.cz

Česká obrana vystřídala nadhazovačku Adélu Linkovou za Annu Štenglovou. Další bod přidaly domácí pálkařky po singlech Škardové a Burkovičové ve třetí směně. Irky odpověděly dvěma body, když naplnily mety a po dvou metách zdarma opět zvedly svůj náskok.

Během čtvrté směny Štenglovou na nadhazovací metě nahradila Chaloupková. Irky znovu skórují.

V dohrávce sedmé směny ještě český tým tlačí na obranu Irska. Obsazuje mety, střídající Aneta Molentová posílá po úspěšném odpalu pro bod Elišku Slaninovou, která dostala metu zdarma a posunula se díky singlu Kláry Čejkové-Kolací.

Dvoubodový rozdíl se ale nepodařilo stáhnout a zápas končí prohrou české reprezentace.

„Zápas s Irskem byl náročnější. Soupeř se do nás brzy opřel, což jsme tolik nečekaly. Pak jsme se těžko vracely do zápasu. I když se nám to částečně povedlo a měly obsazené mety, bohužel běžce jsme nechávaly hodně na metách, což nás stálo výhru,“ povzdechla si česká softbalistka Klára Čejková – Kolací.

Domácí reprezentantky se pokusí dva středeční nezdary odčinit ve čtvrtek dopoledne proti Německu.