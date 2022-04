„Já si to extrémně užívám. Když jsem odcházel, vůbec tady nebyl takový areál. Navíc hraji poprvé s bráchou, baví mě to i s dalšími mladými kluky. Snad je to bude bavit se mnou taky a budou i nějaké výsledky,“ přeje si osmadvacetiletý softbalista.

Vedení Snails nemuselo odchovanec k návratu vůbec přemlouvat. Několikanásobný vítěz mistrovství Evropy, účastník světového šampionátu i spousty elitních turnajů procestoval díky milovanému sportu celý svět. A i když stále žije v Praze, rád se vrátil zpátky na Slovácko.

„Důvodů bylo víc, ale hlavní asi ten brácha,“ přiznává.

„Ale taky jsem věděl, že když se Kunovice dostanou zpátky do extraligy, tak bych se vrátil. Svoje jsem si už odehrál. Teď si chci softball užívat, zároveň bych rád předal klukům nějaké zkušenosti, aby byli dobří a dlouhodobě tady hráli nejvyšší soutěž,“ přeje si.

Pokud hráči Snails naváží na slušnou premiéru proti Ledenicím, kterým na úvod sezony podlehli 3:10 a 0:7, mohou se mezi tuzemskou softbalovou elitou usadit na delší dobu.

„Myslím, že to bylo super. Lepší, než jsem čekal,“ usmíval se Kolůch. „Začátek vypadal opravdu skvěle. Mně se to hrozně líbilo. Přišlo mi, jak kdyby tým v extralize normálně hrál, nepůsobili jsme jako nováček. Každý čekal, že dostaneme totální dardu, ale nebylo tomu tak,“ těší navrátilce.

Moravané loňskému šampionovi a obhájci trofeje hlavně v úvodním duelu sympaticky vzdorovali. Vedli 3:0, Ledenice trápili. „Pokud to dál půjde tímto stylem, tak se velmi rychle adaptujeme na extraligovou úroveň a můžeme hrát kvalitní zápasy i s dalšími soupeři,“ je přesvědčený.

„Nedokážu predikovat, kde se umístíme, ale věřím, že se během několika zápasů chytneme a dostaneme na ještě vyšší úroveň,“ přidává.

Skok mezi první ligou a extraligou je ale obrovský. „Je to velká propast,“ přitakává.

„Já nám ale věřím. Mladí kluci jsou šikovní. Je jen otázka času, kdy se posunou výš a budeme hrát super zápasy,“ míní. „Hlavně se nesmíme nikoho bát. Naopak musíme hrát bez respektu. Všichni jsou to normální lidi a hráči jako my. Musíme si to s nimi užívat,“ vybízí parťáky.

Hráči i fanoušci Snails si návrat mužů do nejvyšší soutěže po devíti letech ale i díky nádhernému počasí vychutnali. Zpestřením byla účast japonského nadhazovače Kazukiho Ishizakiho.

„Podobný nadhazovač je v této soutěži potřeba, určitě nám pomůže. S ním má hra úplně jiné grády,“ říká. „I ostatní kluci jsou super, ale jsou mladí a nezkušení. Chvíli potrvá, než se dostanou na extraligovou úroveň,“ ví dobře.

Jedna starost kunovickým softbalistům opadla již před zahájením nového ročníku. Ze soutěže se totiž tři dny před vypuknutím bojů odhlásili Tunnellers Radotín, takže žádný tým letos do nižší soutěže sestupovat nebude.

„Překvapilo mě to. Je to smutné, že to nesložili. Nám to ale pomohlo. Ještě jsme nic nevyhráli a už můžeme slavit, že jsme se udrželi,“ usmíval se.

Fakt je, že softball v Česku nikoho neuživí. Dobře vydělat si mohou jenom elitní nadhazovači na nějakých turnajích, domácí soutěže jsou ale amatérské či poloprofesionální.

Michal Kohút se v Praze živí jako osobní trenér. V posilovně dohlíží především na špičkové atlety, kterým pomáhá zlepšovat se. Na starosti má tři skupiny Dukly, dohlíží i na reprezentanta Jana Velebu.