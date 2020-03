Jak již vyplývá z názvu, soutěž je určena pouze pro studenty vysokých škol a závodníci tedy startují pod hlavičkou své VŠ. Klára Zmeškalová v této soutěži reprezentovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu managementu a ekonomiky, na které studuje již čtvrtým rokem.

„Bojovalo se o umístění až do posledního pokusu. Skvělým výkonem, který jsem předvedla hlavně v rozhodujících třetích pokusech, jsem závod dokončila se všemi platnými pokusy. Umístila jsem se na krásném druhém místě, kdy mě od vítězství dělilo pouhých dva a půl kilogramu. Soupeřka, která vážila téměř o deset kilo víc, měla holt víc síly. Současně jsem se umístila na celkovém čtvrtém místě napříč všemi váhovými kategoriemi,“ hodnotí Klára Zmeškalová spokojeně závody a dodává.

„V celkovém součtu jsem nazvedala 435 kilogramů, což je nový národní rekord a moje zlepšení o patnáct kilogramů. Na závodech byla super atmosféra, byl to souboj až do posledního tahu. Získala jsem nová přátelství. Bylo to krásné, napínavé a úžasné! Děkuju všem za zprávy, za podporu. Největší poděkování patří drahé polovičce a trenéru Radomilu Vašíkovi,“ chválí rodačka z Ostrožské Lhota svého kouče a také atmosféru závodů.

Ve druhé polovině roku čeká na Kláru Zmeškalovou hlavně příprava na světový šampionát, který se bude konat v Bělorusku. „Mým cílem bude se umístit v první polovině startovního pole,“ přeje si na závěr.

Klára Zmeškalová ve francouzském Mérignac:

Dřep – 162,5 kg – zlatá medaile a nový národní rekord.

Benchpress – 82,5 kg – stříbrná medaile.

Mrtvý tah – 190 kg – stříbrná medaile a nový národní rekord.

(kz, std)

Foto: Archiv KZ

Martin Hájek