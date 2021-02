Svěřenec trenéra Ivana Resslera se ve třetím kole halové atletický ligy mužů a žen v pražské Stromovce při závodě na tři kilometry blýskl časem 8:45,24 minuty a o téměř šest sekund vylepšil oddílový juniorský rekord legendárního závodníka z roku 1953!

„Abych byl upřímný, dozvěděl jsem se o tom až večer z facebooku. Ani jsem nevěděl, kdo to je, ale jak jsem to zjistil, tak mě to hodně potěšilo,“ přiznává s úsměvem.

Habarta nakonec skončil v B závodě druhý. V hale Otakara Jandory otestoval formu na delší distanci a parádním výsledkem položil dobrý základ do letní sezony. „Závod měl být ukazatel toho, jak na tom jsem po kondiční stránce. Měl jsem strach to napálit, tak jsem se držel vzadu, na konci ocasu a poslední dvě kola zrychloval,“ popisuje.

Než se ocitl v cílové rovince, vůbec netušil, že mohl vylepšit osobní rekord. „Tím, že v nafukovací hale bylo méně lidí, dalo se tam alespoň trochu dýchat. Běželo se mi lépe,“ říká.

Pro sedmnáctiletého atleta to byl teprve druhý letošní závod. Předtím startoval jenom v Ostravě na

Czech Indoor Gala. V národním programu skončil pátý v běhu na osm set metrů. Pokud se nestane něco mimořádného, představí se o víkendu ve Vítkovicích, kde se koná halové mistrovství České republiky mužů a žen. „Ale je otázka, jestli mě vyberou,“ zůstává v nejistotě.

Ve složité době pandemie koronaviru nic není stoprocentní. Každý den se něco mění, moc dopředu plánovat nelze. Problém má člen Slovácké Slavie hlavně s tréninkem. „Je to komplikovanější, protože nám zavřeli stadion, ale myslím, že nás běžce na delší tratě to ovlivnilo nejméně,“ uvědomuje si.

Jelikož v Uherském Hradišti není klasická atletická hala, musí se i ve velkých mrazech připravovat venku. „Snažíme se fungovat normálně, ale občas to nejde, když nám někdy ani tartan neodhrnou,“ povzdechl si.

Rodák ze Sadů s atletikou začal až před třemi lety. Do té doby hrával v rodném městě házenou. Nastupoval buď na pivotu nebo na křídle. V únoru 2018 ale palubovku definitivně opustil a vydal se jinou sportovní cestou.

Student Střední zdravotnické školy loni závodil hlavně na patnáctistovce, slušné výsledky však zaznamenal i na osmistovce a na dvoukilometrové trati s překážkami. Letos zkouší delší vzdálenost. „Tři tisíce metrů překážek pro mě bude letos premiéra a nejspíše i alfa a omega všeho,“ míní.

Pokud se situace nejen v Česku zlepší a letní sezona se normálně rozjede, pokusí se Habarta uspět hlavně na mistrovství republiky. Pokud pandemie a sní spojená vládní nařízení dovolí, rád by se v Estonsku zúčastnil evropského šampionátu, snem je juniorské mistrovství světa v Keni. „Ale všechno záleží na mých výkonech a koronaviru,“ ví dobře.

Podle zkušeného trenéra Resslera má bývalý házenkář velký potenciál. Mládežnický šampion loni uspěl na dráze i v krosu, letos chce výsledky potvrdit a čase ještě vylepšit. „Trenér umí pochválit, ale i zakřičet. Třeba, když si zapomenu dres,“ směje se šikovný mladík.

S atletikou to myslí vážně. Rád by v ní něco velkého dokázal, což už vědí i profesoři ve škole. „Jsem hodně překvapený, že mi tolerují poslouchat hodiny, když jedeme v autě,“ dodává s úsměvem.

Rekordmanům se prostě leccos promíjí …