Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Třetí Slovácká benefice, která se uskuteční v sobotu 2. června na stadionu Širůch ve Starém Městě, je letos věnována Karla Rachůnkovi, jenž tradici setkání sportovců s cílem pomoci potřebným založil. Po zářijové tragédii chybí tento sympatický sportovec hokejovým fanouškům i široké veřejnosti.

Nejvíc ale pochopitelně chybí manželce Kateřině Rachůnkové (na snímku) a celé rodině. Právě Kateřina se rozhodla, že nad touto beneficí převezme pomyslnou záštitu a spolu se spoluhráči uctí památku svého manžela a otce svých dětí.

Kateřino, pro vás to musí být hodně bolestné. Slovácké benefice, to byla Karlova radost i starost při chvílích, které trávil doma v Česku…

To máte pravdu. Až jsem mu kolikrát hubovala, že za námi přijede na skok a pak pořád jezdí do Hradiště. Jenže on prostě chtěl pomáhat. Já jej i kvůli tomu měla ráda a vážila si ho. Proto to hubování bylo myšleno spíše z legrace. Tyto měsíce jsou pro mě skutečně ještě více bolestné. Právě když všechno kvetlo a zelenalo se, tak byl Karel s námi. Teď si znovu uvědomuji, jak moc mi chybí… Nechci ale svoje srdce otvírat veřejnosti. Karel v něm je a bude pořád. Pojďme raději k té benefici.

Dobře. Váhala jste moc, když vás organizátoři oslovili s tím, jestli byste se jí nějak zúčastnila?

Moc ne. Kubu Kováře (kamarád Karla Rachůnka, který s ním benefici ve Starém Městě pořádal pozn. aut.) jsem znala od Karla. Věděla jsem, že spolu tuto benefici organizovali, a navíc už v zimě jsem předávala finanční částku na brněnské onkologii. Když jsem tam viděla nemocné děti a slyšela od doktorů, že částka od Karla jim hodně pomůže, byla jsem na svého manžela znovu pyšná a samozřejmě souhlasila, že pomohu, jak budu moci. Jsem ráda, že se toho kluci ujali a připravili benefici, která snad lidi pobaví a hlavně pomůže.

Prý si Karel přál hrát právě s Houslicemi ze seriálu Okresní přebor…

To je pravda. On byl do toho seriálu blázen. Doma jsem mu to nahrávala a on si to v Rusku pouštěl i z internetu. Vždyť doma chodil v té modročervené čepici Houslic. Musím Houslicím poděkovat, že přijely. Snad přijde hodně lidí a budou se bavit. Karel se tam nahoře s nimi bude bavit určitě taky.

Přijedete také?

Ráda bych. Byla jsem požádaná o úvodní výkop.

Budou v dražbě i Karlovy předměty?

Samozřejmě. Doufám, že právě ony pomohou vybrat zajímavou částku, která pak pomůže potřebným.

Karel vloni slíbil při návštěvě domova zdravotně postižených na Velehradě, že jim pomůže. Letošní vybraná částka by měla jít i pro klienty tohoto domova. Víte o tom?

Karel mně o té návštěvě na Velehradě říkal. Vím také o projektu, který by postiženým dětem i dospělým z Velehradu hodně pomohl. Pokud tedy půjde částka z benefice jim, nebudu proti. Naopak.

Ke Karlově myšlence se přidal i fotbalista Michal Kadlec, který výtěžek z aukce Messiho dresu věnoval právě domovu na Velehradě. Mluvila jste s ním?

Nemluvila, ale o jeho gestu jsem se dozvěděla. Pochopitelně jsem ráda, že pomáhá i on. Všechno, co se teď děje a je spojované s Karlem, mě utvrzuje, že má dobré kamarády, kteří ho opravdu uznávají a mají ho rádi. Můžu tak říci jen jediné. Jsem na něj skutečně pyšná a při našich společných hovorech mu to určitě znovu řeknu.

