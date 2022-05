Zalubil s Hrabalem postoupili do finále opět po týdnu. Tentokrát si v rozjížďce vybojovali sedmou dráhu, tedy dále od opět vítězných Němců.

Moravané bojovali o postup také na nové olympijské trati - pětistovce, kde si podobně, jako v Račicích vyjeli start v B finále.

„Kvůli extrémně špatným povětrnostním podmínkám museli pořadatelé program upravit, B a C finále byla z těchto důvodů zrušena,“ upozorňuje trenér a předseda oddílu TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík.

Největší hvězdou české výpravy byl kanoista Martin Fuksa, který navázal na dvě zlaté medaile z minulého víkendu v Račicích a i v Polsku dvakrát zvítězil.

Kalina si k padesátému výročí nadělil triumf v závodě 300 zatáček Gustava Havla

Světový pohár vyvrcholí srpnovým mistrovstvím světa v kanadském Dartmouthu.

Zda-li bude Zalubil při tom, toť otázkou. Aktuálně se bude odchovanec Ostrožské Nové Vsi soustředit na soutěže do třiadvaceti let, a sice na červnové mistrovství Evropy v Bělehradu a zářijový světový šampionát v maďarském Szegédu, kde by měl bojovat o medaile právě s kojetínským odchovancem Antonínem Hrabalem na deblkanoi.

O víkendu se konal také závod světového poháru v maratonu v Praze. Tam měla Ostrožská Nová Ves zastoupení v osobě startéra Marka Mazura.

Ve čtvrtek se rychlostní kanoisté přesunou do Račic na nominační závod juniorů a druhý závod Českého poháru.