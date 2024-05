Velmi povedenou premiéru na závodech Světového poháru za sebou má Klára Studničková. Devatenáctiletá kanoistka TJ Ostrožská Nová Ves nastoupila v maďarském Szegedu do dvou finálových jízd. Na kilometru skončila pátá, na pěti kilometrech obsadila šesté místo, k tomu přidala postup z rozjížďky do semifinále na pětistovce.

Klára Studničková (vpravo) se raduje spolu se svou úspěšnou reprezentační kolegyní Martinou Malíkovou. | Foto: se svolením Víta Pjajčíka

„Pro Kláru byla v juniorské kategorii hlavní disciplínou deblkanoe, tudíž přechod mezi ženy je pro ni ještě složitější,“ říká trenér a šéf slováckého klubu Vít Pjajčík.

Zatímco olympijské dvoustovce dominovaly Kanaďanky, ostatním tratím na singlkanoích domácí maďarské závodnice.

Mezi medailistky se na nejdelších distancích dokázala dvakrát prosadit Studničkové reprezentační kolegyně Martina Malíková.

Bronzová juniorka z loňského evropského šampionátu Studničková bude mít další mezinárodní příležitost po druhém nominačním závodě v Račicích, a sice na světovém poháru v polské Poznani, kde ji doprovodí také kajakář Ondřej Prchlík.

Skupina benjamínků (12ti letí a mladší) absolvovala další pohárový závod - tentokráte na Pastvinské přehradě. Z Orlických hor přivezla sedm medailových umístnění.

McDonald’s Cup: slaví ZŠ Sportovní Uherské Hradiště a ZŠ Slovenská Zlín

Zvítězil Daniel Plevák, stříbrné medaile vybojovaly Julie Straková a Zuzana Uvírová, bronz pak Daniel Plevák, dvakrát Jakub Kusák a Matěj Stolařík.

Od pátku do neděle budou rychlostní kanoisté opět závodit v Račicích.

„Květnový nominační závod bude rozhodovat o složení reprezentačních družstev dospělých a do 23ti let pro mistrovství Evropy v Szegedu, ME do 23ti let v Bratislavě a potažmo pro MS U23 v Plovdivu. Rovněž bude důležitý pro nominaci na srpnový světový šampionát v neolympiských disciplínách v uzbeckém Samarkandu,“ upozorňuje Pjajčík.

V úterý se zástupci oddílu kanoistiky zúčastnili vyhlášení tradiční ankety Sportovec Zlínského kraje.