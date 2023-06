Úctyhodných osmdesáti let se v těchto dnech dožívá významná osobnost české rychlostní kanoistiky Ludvík Ondračka.

Ludvík Ondračka (uprostřed) se vzácnými gratulanty z olympijských her v Atlantě Martinem Doktorem (vlevo) a Petrem Hruškou. | Foto: TJ Ostrožská Nová Ves

„I přes pokročilý věk se stále aktivně podílí na chodu spolku,“ upozorňuje trenér a šéf klubu ze Slovácka Vít Pjajčík.

Ondračka patřil v mládí mezi aktivní kanoisty. Později působil jako trenér, činovník nebo rozhodčí.

Byl také členem výkonného výboru sekce rychlostní kanoistiky Českého Svazu Kanoistů, v současnosti je správcem areálu loděnice na břehu jezera Čtverec v Ostrožské Nové Vsi.

Nejen oslavence potěšily poslední výsledky rychlostních kanoistů Ostrožské Nové Vsi, kteří po třetím místu na Přerovské 200, úspěších na Hradeckém kilometru a ve východočeských Černožic zabodovali i v Kojetíně, kde obhájili zisk Moravského poháru.

Ten se na řece Moravě jel už po pětašedesáté.

Pádlující ze Slovácka vystoupili na stupně vítězů třiapadesátkrát. „Dvanáctkrát pro zlato, osmnáctkrát pro stříbro a třiadvacetkrát pro bronz,“ hlásí Pjajčík. Soutěž byla součástí Velkomoravské ligy a Českého poháru benjamínků.

Afrika Beach Open 2023: jubilejní desátý ročník ovládli Zimčík s Noskovou

Na zisku trofeje se podíleli kajakáři Michal Pjajčík, Vojtěch Tischer a Radim Pojezný, kajakářky Amálie Červenáková s Terezou Studničkovou, kanoisté Lukáš Zálešák, Ondřej Zalubil a Tobiáš Dostál, kanoistka Tereza Marie Jančová a dále minikajakáři Jonáš Černý z Buchlovic, Alexandr Gabrhel z Uherského Ostrohu, Matěj Mikoška a Petr Pavelka z Dolního Němčí, Jáchym Černý z Buchlovic, Jakub Gallia a Marek Menšík z Uherského Hradiště, Daniel Plevák a Šimon Trojek z Uherského Ostrohu, Jan Všetečka ze Zlechova, Matěj Ševela, Adam Kusák, Jakub Kusák z Kunovic a Matěj Stolařík,

minikajakářky Tereza Galušková z Uherského Ostrohu, Sára Pochylá, Klára Kusáková z Kunovic, Sabina Prchlíková, Eliška Hučíková, Magdalena Menšíková z Uherského Hradiště, Adriana Pojezná, Julie Straková, Ema Ševelová, Eva Zalubilová, Justýna Černá z Buchlovic a Zuzana Uvírová z Kudlovic.

Juniorští reprezentanti Ondřej Prchlík a Klára Studničková v Kojetíně nestartovali, poněvadž podstupují náročnou přípravu v Račicích i v Nymburce po níž odjedou v pondělí 3.července i spolu s odchovancem Jiřím Zalubilem do dějiště letošního mistrovství světa juniorů a do 23ti let v italském Auronzu. Prchlík se Součkem se dokonce na deblkajaku popasovali se čtyřnásobným olympijských medailistou Josefem Dostálem, při startech měli navrch.

Poslední červnový víkend čeká některé závodníky účast na Trenčianské regatě, další pak Sedlecká 500 a Štít města Plzně.