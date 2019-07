Odchovanec novoveské kanoistiky Jiří Zalubil má za sebou další start mezi evropskou elitou. Loňský juniorský šampion starého kontinentu tentokrát reprezentoval Českou republiku ve vyšší věkové kategorii – U23.

„Mezi nejlepších devět lodí se podařilo mladé české dvojici postoupit z pětistovkového semifinále. Finále pak pro kluky znamenalo osmou příčku. Jízda o medaile na olympijském kilometru utekla Zalubilovi s Hrabalem o jeden a půl vteřiny,“ poznamenal hlavní trenér novoveských kanoistů Vít Pjajčík.

Čeští rychlostní kanoisté pozlatili domácí evropský šampionát juniorů a závodníků do 23 let v Račicích na Litoměřicku, na kterém vybojovali devět medailí. Češi získali dvě zlata. Juniorskými šampionkami na deblkajaku se staly Štěpánka Sobíšková s Barborou Galádovou. Individuální titul na pětistovce v kategorii do 23 let pak vybojoval kajakář Jakub Zavřel.