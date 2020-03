Pobyt v Americe ale odchovanci Ostrožské Nové Vsi, který nyní hájí barvy pražské Dukly a české reprezentace, o dva zkrátil zákaz prezidenta Trumpa veškerých cest do Spojených států z Evropy kvůli pokračující epidemii nového koronaviru.

„V USA zatím vypadalo všechno v pořádku, až na vyprodaný toaletní papír a veškeré sanitární prostředky typu desinfekcí a antibakteriálních mýdel,“ popisuje dvacetiletý rodák z Uherského Hradiště, který se za oceánem chystal na letošní sezonu.

Do karantény po návratu ze zahraničí nemusí.

Překvapilo nás nařízení amerického prezidenta Trumpa, nebo jste byli připravení odjet ze země dříve?

Nařízení prezidenta Trumpa nás zaskočilo ve středu. Kvůli časovému posunu už byl tou dobou u nás čtvrtek. Zrovna jsme se nacházeli v restauraci. Všichni jsme sledovali televizi a už nějak jsme to začali plánovat. Původně jsme totiž měli odletět až v sobotu, ale nebyli jsme si jistí, zda by pro nás doletělo letadlo z Evropy, kterým jsme se měli vracet. Proto jsme se ze země rozhodli odjet narychlo následující ráno ve čtvrtek po probuzení.

Jak vnímáte současnou situaci?

Aktuální situaci beru vážně. Přeci jenom je vyhlášená světová pandemie. Taky bychom ale hlavně neměli propadat panice, být disciplinovaní a měli bychom respektovat nařízení státu a dodržovat zvýšené hygienické návyky.

Jste rád, že nemusíte do karantény a můžete normálně dál trénovat?

Samozřejmě že jsem rád. Kdybych dva týdny nic nedělal, nejspíš bych umřel nudou. Nicméně aspoň teď ze začátku se i tak doma straním rodičům a trochu se u nás kvůli mně zvýšila hygiena. Nedělám to ale kvůli sobě, ale kvůli rodičům a sourozencům. Karanténa se na nás nevztahuje jelikož tranzitní země se nepočítají jako pobyt v rizikové zemi.

Jak vůbec soustředění v Americe hodnotíte? Stálo to za to?

Soustředění v USA hodnotím na jedničku. Odmakali jsme všechno. Až na poslední dva dny soustředění nám počasí vyšlo. Tento rok bylo teplo, slunečno. Pršelo jen v den našeho odletu domů, téměř jako by nás Kalifornie oplakávala, že musíme domů. (úsměv) Žádné omezení tam během těch čtyř týdnů nebylo. Nicméně zrovna v den, kdy jsme z Ameriky odletěli, jsem pak na instagram story Pepy Dostála viděl, že v USA budou zavírat sportoviště, takže bych řekl, že jsme odtud odletěli včas.

Jak se vám v Kalifornii líbilo?

Byli jsme se podívat v centru Los Angeles, na Venice Beach a také jsme navštívili Six Flags Magic Mountain, což je velký zábavní park, kde je plno horských drah a různých atrakcí a musím říct, že některé jsou opravdu šílené, ale člověk se tam skvěle vyblbne a vyplaví adrenalin.

Čekaly vás na letištích důkladné kontroly?

Letiště jsou nyní spíš trochu prázdnější a na každém rohu se dá najít nádobka s desinfekcí. Na letišti žádné zvýšené kontroly nebyly, a to jak v Los Angeles, tak ani ve Frankfurtu. Na domácím letišti Václava Havla v Praze jsem byl trochu zklamaný, protože jsme akorát dostali papírek, na kterém stálo, jak se zachovat, a to bylo všechno. V médiích to vypadalo, že kontroly budou přísnější.

Jak fungujete po návratu do Česka? Chodíte normálně mezi lidi, nebo se jim spíše straníte a zůstáváte doma?

Volný víkend strávím odpočinkem, když budu doma tak se izolujI trochu od rodiny preventivně, ale přemýšlím, že se aspoň půjdu projít do vinohradů a po okolí, kde nebude moc lidí. Do pondělí máme aklimatizaci zpět na naše časové pásmo. Po měsíci dřiny si užiji trochu volna. V pondělí ale zase začínáme makat.

Neobáváte se nyní toho, že jste trénoval zbytečně, když se zruší všechny velké závody a akce?

Samozřejmě, že se toho bojím. Už teď totiž víme, že u nás doma budou závody alespoň na dva měsíce pozastaveny. Jak to ale bude ve světě není jisté. Já osobně si myslím, že světové poháry se tento rok na jařo nepojedou a také se obávám, aby se vůbec konalo mistrovství světa do třiadvaceti let. A to ani nemluvím o letní olympiádě.

Které závody jsou pro vás nejdůležitější?

Sedmnáctého dubna nás čekala domácí kvalifikace na světové poháry, které se měli jet v Račicích a v německém Duisburgu. V létě nás snad čeká mistrovství Evropy a světa do třiadvaceti let. Toto aspoň byly závody, na které jsem se tento rok soustředil, vlastně pořád soustředím.