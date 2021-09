Má za sebou další cennou zkušenost, povedený závod. Sotva si kanoista Jiří Zalubil užil dvě medaile z mistrovství světa do třiadvaceti let, absolvoval své premiérové starty na světovém šampionátu dospělých v Kodani, kde spolu s kojetínským Jiřím Minaříkem dvakrát bojovali o medaile na trati pět set metrů.

Kanoista Jiří Zalubil v rozhovoru pro Českou televizi. | Foto: archiv TJ Ostrožská Nová Ves

„Nejdříve na čtyřkanoi obsadili šestou příčku a následně na deblkanoi, když se dokázali probojovat do finále závodu, v němž je co by osmé dělilo od čtvrtého místa pouhých čtyřiadvacet setin vteřiny,“ upozorňuje trenér a předseda klubu TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík.