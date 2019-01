Zlín - Přehled sportovních událostí pro nadcházející víkend

Pátek 17. února

BASKETBAL

Oblastní přebor střední Moravy mužů: KK Jasenice – UP Olomouc B (18.30, hala stavební průmyslovky ve Valašském Meziříčí).

LEDNÍ HOKEJ

Extraliga mužů: PSG Zlín – Karlovy Vary (17.30, ZS Luďka Čajky)

STOLNÍ TENIS

Kroměříž, I. třída, play off: OÚ Lubná A – Roštín A, Bystřice p. H. C – Hulín C (18). Kroměříž, I. třída, play out: Morkovice B – Bystřice p. H. D, Količín A – Osíčko A (18). Uherskohradišťsko III. třída: Vlčnov D – Polešovice B (17). Zlínsko I. třída: Vysoké Pole A – Rokytnice A (18), KST Zlín E – Valašské Klobouky A (19.30). Zlínsko II. třída: Otrokovice E – Vysoké Pole B (18.30). Zlínsko III. třída: S. Jasenná B – Mysločovice C (17.30), Šarovy B – HUK A, Rokytnice B – Slušovice A (18.30). Zlínsko IV. třída: Kašava B – Halenkovice B (17.30), Mysločovice D – Orel Zlín D (18). Zlínsko V. třída: Slopné C – Racková A (18.30).

Sobota 18. února

FLORBAL

II. liga mužů: Rožnov p. R. – Horní Suchá (18, hala SŠIEŘ). II. liga žen – divize VI: Bulldogs Brno B – 1. AC Uherský Brod (9), FbC Aligators Moutnice-Nesvačilka – Panthers Otrokovice (10.10), FbK Orel Uherské Hradiště – TJ Sokol Lanžhot (11.20), 1. AC Uherský Brod – FbC Aligators Moutnice-Nesvačilka (12.30), Panthers Otrokovice – FbK Orel Uherské Hradiště (13.40), TJ Sokol Lanžhot – Bulldogs Brno B (14.50).

FOTBAL

Přípravná utkání: HS Kroměříž – Slušovice (10), Spartak Hulín – Slavičín (15). O pohár starosty města Hulín: Lubná – Admira Hulín (11), Tečovice – Tlumačov (13). ZT v Morkovicích: Morkovice B – Vyškov dorost (9), Bohdalice – Pivín (11), Zborovice – Nezamyslice (13). Fastav cup Vsetín: Valašská Polanka – FC Lhota u Vsetína (8), Ajax Val. Senice – FC Vsetín B (10), FC Vsetín – Kateřinice (12). ZT Valašské Meziříčí: Val. Meziříčí B – Zubří (10.50), Všemina – Val. Bystřice (12.40). Janáček cup 2012: Nedachlebice – Prakšice (10), Slavičín B – Nivnice (12), Dolní Němčí B – Horní Lhota (14).

Napajedla cup: Žlutava – Napajedla B (12), Mistřice – Traplice (16).

FUTSAL

Okresní přebor Kroměříž: vše SH 1. ZŠ Holešov (8).

HÁZENÁ

Interliga žen: Zlín – Olomouc (17). I. liga žen: Zlín – Havlíčkův Brod (12), Kunovice – Plzeň (13, SH v Kunovicích), Jiskra Otrokovice – Olomouc B (14). I. liga st. dorostenek: Zlín – Havlíčkův Brod (14). I. liga ml. dorostenek: Zlín – Jindřichův Hradec (10), Kunovice – Karviná (15, SH v Kunovicích), Jiskra Otrokovice – Olomouc (16).

LEDNÍ HOKEJ

Krajská liga mužů: Kroměříž – Plumlov (17), Uherský Brod – Uničov (17). Okresní hokejová liga mužů – semifinále play off: Old Stars – Panthers Hodonín (16, ZS v Uherském Ostrohu). IV. Rally Ice Tour 2012 – exhibiční utkání rallyeových jezdců a jejich mechaniků (17, ZS Luďka Čajky Zlín). Liga žen: Vsetín – Kladno (13).

SÁLOVÝ FOTBAL

Celostátní liga, odveta čtvrtfinále play off: SMR Plus Zlín – Klatovy (11, SH Radostova Luhačovice).

STOLNÍ TENIS

Uherskohradišťsko I. třída: Kunovice C – Vlčnov B, Kunovice B – Strání A (17). Uherskohradišťsko II. třída: Nivnice C – Bystřice p. Lop. B (14), Újezdec-Těšov C – Bojkovice B (19). Uherskohradišťsko IV. třída: Dolní Němčí F – Drslavice-Veletiny C (10), Újezdec-Těšov E – Zlechov B (16.30), Velehrad B – Břestek A (17). Uherskohradišťsko V. třída: Dolní Němčí G – Vlčnov E (10), Vážany-Ořechov E – Orel Uherské Hradiště E (14.30), Bánov A – Strání B, Slavkov C – Horní Němčí B (17). Zlínsko I. třída: Otrokovice D – Orel Zlín B (9.30), Orel Zlín C – Bylnice C, Štítná A – Kostelec C, Slavičín B – Fryšták B (17). Zlínsko II. třída: Fryšták C – Kašava A (10), S. Jasenná A – Újezd A (16), Napajedla A – Želechovice n. Dř. A (17), Slopné A – KST Zlín F (18). Zlínsko III. třída: Bohuslavice n. Vl. A – Štítná B, Louky B – Halenkovice A, Luhačovice A – Otrokovice F (17). Zlínsko IV. třída: Šarovy C – Bohuslavice u Zlína A (14.30), Újezd B – KST Zlín G (16.30), Valašské Klobouky B – Slopné B (17). Zlínsko V. třída: Orel Zlín E – Mysločovice E (13.30), Bohuslavice n. Vl. B – Mysločovice F (14), Vysoké Pole C – Želechovice n. Dř. C (17).

VOLEJBAL

I. liga mužů, čtvrtfinále play off, rozhodující 5. zápas: VSK Staré Město – ČZU Praha B (17, SH Širůch).

Neděle 19. února

FLORBAL

Extraliga mužů: Panthers Otrokovice – Střešovice (17). II. liga mužů: Rožnov p. R. – Slavia Havířov (14, hala SŠIEŘ). I. liga žen: TJ MEZ Vsetín – FBC Lipník (10), SK Snipers Slavičín – 1. SC WOOW Vítkovice B (11.30), FBC Lipník – SK Snipers Slavičín (14), 1. SC WOOW Vítkovice B – TJ MEZ Vsetín (15.30, vše SH Na Lapači ve Vsetíně).

FOTBAL

O pohár starosty města Hulín: Horní Moštěnice – Žalkovice (13), Ludslavice – Kvasice (15). ZT v Morkovicích: Morkovice dorost – Šelešovice (9), Lutopecny – Litenčice (11), Počenice – Bučovice dorost (13). O pohár města Chropyně: Kralice – Troubky (13), Želatovice – Kojetín (15), Chropyně – Těšnovice (17). O pohár FK Chropyně: Chropyně B – Skaštice (9), Kvasice B – Vrchoslavice (11). Fastav cup Vsetín: Ústí- Halenkov (8), FC Velké Karlovice – Hovězí (10), FC Leskovec – Liptál (12). ZT Valašské Meziříčí: Val. Meziříčí jun. – Podlesí (12.40). Janáček cup 2012: Pitín – Biskupice (10), Částkov – Hřivínův Újezd (12), Újezdec – Bánov (14). Barum Continental cup: SK Vizovice – náhradní soupeř (11), Viktoria Otrokovice B – Kněžpole (13.15), Viktoria Otrokovice U 19 – Kudlovice (15.30). Napajedla cup: Spytihněv B – Tečovice (12), Malenovice – Zlámanec (16). ZT Veselí nad Moravou: Ostrožská Nová Ves – Velká nad Veličkou (12), Boršice – Hluk (14). ZT Veselí nad Moravou: Bzenec – Veselí (12), Ořechov – Dolní Němčí (14).

LEDNÍ HOKEJ

Krajská liga mužů: Uherský Ostroh – Warrior Brno (17). Okresní hokejová liga mužů, semifinále play off: UH Rangers – Shooters (17.45, ZS v Uherském Hradišti). Liga juniorů: Vsetín – Třebíč (15). Krajská liga juniorů: Valašské Meziříčí – HK Kroměříž (15). I. liga staršího dorostu: Uherské Hradiště – Hodonín (10).

STOLNÍ TENIS

Kroměříž, I. třída, play off: Hulín D – TJ Holešov B (9). Kroměříž, I. třída, play out: Rymice A – OÚ Lubná B (9). Kroměříž, II. třída: Bystřice p. H. E – TJ Holešov C, Kostelec u Hol. B – Morkovice C (9), Hulín E – Kostelec u Hol. A (12). Uherskohradišťsko I. třída: Nivnice B – Dolní Němčí D (8), Bílovice A – Orel Ostrožká Nová Ves B (9), Orel Uherské Hradiště B – Újezdec-Těšov B (10.30). Uherskohradišťsko II. třída: Orel Uherské Hradiště C – Dolní Němčí E (8), Polešovice A – Vážany-Ořechov B, Drslavice-Veletiny B – Velehrad A, Vlčnov C – Drslavice-Veletiny A (9). Uherskohradišťsko III. třída: Újezdec-Těšov D – Zlechov A, Orel Ostrožká Nová Ves C – Orel Uherské Hradiště D (8). Uherskohradišťsko IV. třída: Hluk B – Orel Ostrožká Nová Ves D, Kunovice D – Velehrad C (9), Horní Němčí A – Bílovice D (10.30). Uherskohradišťsko V. třída: Hluk C – Bystřice p. Lop. C, Velehrad D – Kunovice E (9), Vážany-Ořechov D – Polešovice C (11.30). Regionální přebor Vsetínsko: Růžďka A – Gumárny Zubří OST A, Valašské Meziříčí C – Vidče B, TJ Rožnov p. R. D – TJ Rožnov p. R. C, Vidče C – Valašské Meziříčí D, Oznice A – Sokol Vsetín A (9). Zlínsko II. třída: Louky A – Mysločovice B (9). Zlínsko V. třída: Želechovice n. Dř. B – Pohořelice A (10).

Pondělí 20. února

VOLEJBAL

Extraliga mužů: Fatra Zlín – Brno (20.05)