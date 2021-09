Kroměřížská am. liga: AHK Kroměříž – Lobodice (20), Troubky – J. Chropyně (21.40).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Nedakonice – Záhorovice, Březolupy – Jarošov, Babice – Havřice, Huštěnovice – Slovácko C, Prakšice – Březová (15). Okresní soutěž Uherské Hradiště: Otrokovice B – Velehrad (10), Částkov – Hluk B (10.15), Žítková – Bánov (14), Vážany – Jalubí, Stříbrnice – Mařatice, Traplice – Sušice, Mistřice – Kostelany n.M., Boršice u Bl. – Dolní Němčí B, Popovice – Horní Němčí, Ostrožská Lhota – Hradčovice, Starý Hrozenkov – Přečkovice, Komňa – Drslavice (15).

II. liga žen: Rožnov pod Radhoštěm – Olomouc B (8.30), Šumperk – Vítkovice B (9.40), Olomouc B – Frýdek-Místek 10.50), Rožnov pod Radhoštěm – Šumperk (12), Vítkovice B – Frýdek-Místek (13.10, vše SH SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm). Divize mužů: Vsetín – Frenštát pod Radhoštěm (18). Moravskoslezská třída mužů: Bílovec C – Rožnov pod Radhoštěm D (14.30), Fencers Havířov – 1. FK Ostrava JIH (15.40), Bílovec C – Fencers Havířov (17.10), Rožnov pod Radhoštěm D – 1. FK Ostrava JIH (18.20, vše SH SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm).

Okresní přebor Vsetín:sd Střítež/Hrachovec B – Ústí, Leskovec – Lhota u Vs. (15). Vsetín III. třída: Střelná – Val. Polanka B, Dolní Bečva B – Jarcová (15).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.