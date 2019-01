Zlínský kraj - Kam za sportem na Zlínsku?

Pátek 30. listopadu

BASKETBAL

Oblastní přebor střední Moravy mužů: Jameson Boys Valašské Meziříčí – KK Jasenice B (18).

HÁZENÁ

Mezinárodní přípravný zápas žen: ČR – Island (18, SH Euronics).

LEDNÍ HOKEJ

Extraliga staršího dorostu: Zlín – Třinec (17), Vsetín – Přerov (16.30).

STOLNÍ TENIS

Extraliga žen: Hluk – Frýdlant nad Ostravicí (18). Kroměříž, I. třída: Morkovice A – Hulín D, Kroměříž A – Bystřice p. H. C, TJ Holešov C – Količín A, Bystřice p. H. D – Roštín A (18).

Sobota 1. prosince

ATLETIKA

Běh na 2 míle (9, Příluky – průmyslová zóna).

FUTSAL

Krajský přebor: ACS Bohuslavice – Vokno Kroměříž (8, vše SH Štěrkoviště), Nerazzurri – Internacionale (8.40), Lihovar – Kojetín – ACS Bohuslavice (9.20), Vokno Kroměříž – Nerazzurri (10), ASC Bohuslavice – Internazionale (10.40), Nerazzurri – Lihovar Kojetín (11.20), Bernard Napajedla – SK Baťov (12), Bure Hulín – Druko Zlín (12.40), Speed Otrokovice – Ekosolaris Kroměříž (13.20), SK Baťov – Bure Hulín (14), Ekosolaris Kroměříž – Bernard Napajedla (14.40), Druko Zlín – Speed Otrokovice (15.20), Bure Hulín – Ekosolaris Kroměříž (16), Speed Otrokovice – SK Baťov (16.40).

Machin.cz Cup – halový turnaj v malé kopané (9, hala gymnázia v Uherském Hradišti).

HÁZENÁ

I. liga žen: Zlín B – Kobylisy (14). I. liga dorostenek: Zlín – Kobylisy (12). II. liga mužů: Vsetín – Holešov (18). II. liga starších dorostenců: Vsetín – Olomouc (16).

PLAVÁNÍ

Vánoční cena města Zlína – mezinárodní závody v 25metrovém bazénu (10 – 15 hodin).

LEDNÍ HOKEJ

II. liga mužů: Vsetín – Poruba (17.30). Krajská liga: Rožnov p. R. A – Kopřivnice (17). Krajská liga mužů: Brumov – Velká Bíteš, Uh. Hradiště – Boskovice, Uh.Brod – Uh. Ostroh (17). Okresní hokejová liga mužů: Old Stars – Top Moravia (15.45, ZS v Uherském Ostrohu). Extraliga juniorů: Zlín – Ústí nad Labem (16, PSG aréna). Liga mladšího dorostu: Uh. Hradiště – Prostějov (12). Krajská liga dorostu: Uh. Ostroh – Velké Meziříčí (10.30).

STOLNÍ TENIS

Extraliga žen: Hluk – BSK Malenovice (15).

Mikulášský turnaj v Nedašově (KD, 13).

VOLEJBAL

II. liga žen: Vsetín – Znojmo (9 a 13).

Neděle 2. prosince

BASKETBAL

I. liga mužů: Zlín – BA Sparta Praha (14, SH Zelené). Liga juniorů U19: Valašské Meziříčí – Start Havířov (10).

FUTSAL

Zlínský krajský přebor žen: Napajedla – Kroměříž (14.30), Březnice – Nezdenice (15.10), Napajedla – Březůvky (15.50), Kroměříž – Březnice (16.30), Nezdenice – Březůvky (17.10, vše SH Štěrkoviště v Otrokovicích).

Futsalová liga Uherské Hradiště: Ajax Mistřice – Grasshoppers (10.25), Deportivo – Bílovice (11.00), 4FUN Team – Štěpnice (11.35), Bílovice – Grasshoppers (12.10), Deportivo – FC Defect 2010 (12.45), Party Hard C.F. – 4FUN Team (13.20), Bílovice – FC Defect 2010 (13.55), Party Hard C.F. – Derfla (14.30, vše hala gymnázia v Uh. Hradišti).

FLORBAL

I. liga veteránů: TJ MEZ Vsetín – FbK Horní Suchá (10), NS Ostrava – 1. SC Vítkovice (11.10), Hattrick Brno – Bulldogs Brno (12.20), TJ MEZ Vsetín – NS Ostrava (13:30), Bulldogs Brno – 1. SC Vítkovice (14:40), FbK Horní Suchá – Hattrick Brno (15.50, vše SH Na Lapači ve Vsetíně).

HÁZENÁ

II. liga mužů: Zubří B – Ostrava (18.30). I. liga starších dorostenců: Zubří – Ostrava (16.45). I. liga mladších dorostenců: Zubří – Ostrava (15). II. liga starších dorostenců: Rožnov p. R. – V. Bystřice (16). II. liga mladších dorostenců: Rožnov p. R. – Dolní Cerekev (14).

LEDNÍ HOKEJ

Okresní hokejová liga mužů: Moravian Ducks – Shooters (16.45, ZS v Uh. Hradišti). Liga staršího dorostu: Uh. Hradiště – Hodonín (10). Liga juniorů: Vsetín – Poruba (10.30). Krajská liga dorostu: Val. Meziříčí – Warrior Brno (10.30).

PLAVÁNÍ

Vánoční cena města Zlína – mezinárodní závody v 25metrovém bazénu (9).

STOLNÍ TENIS

Kroměříž, I. třída: Hulín C – OÚ Lubná A (8), OÚ Lubná B – Rymice A (9). Kroměříž, II. třída: Bystřice p. H. E – TJ Holešov D (8), Kostelec u Hol. A – Morkovice B, Morkovice C – Kostelec u Hol. B, Kroměříž B – Osíčko A (9).

Regionální přebor Vsetínsko: Vidče C – Oznice A, Val. Meziříčí C – TJ Karolinka A, TJ Rožnov p. R. C – Val. Meziříčí D (8), Horní Bečva A – Vidče B, Sokol Vsetín A – Sokol Vsetín (9).