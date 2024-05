Zatímco kanoistka Klára Studničková trénovala na svůj premiérový závod světového poháru v domácích podmínkách, kde se rovněž připravuje na důležité nominační zápolení kajakář Ondřej Prchlík a dorostenecká skupina se připravovala spolu s dalšími desítkami českých nadějí na Oboze u Slapské přehrady, tak nejmladší kajakáři a kajakářky z pod Buchlova pádlovali o medaile v Praze a ve Vídni.

Malí kajakáři TJ ONV na břehu Starého Dunaje ve Vídni. | Foto: TJ Ostrožská Nová Ves

Na 42. Memoriálu Dr. Karla Popela, což je historicky jediný Čech v čele Mezinárodní kanoistické federace, se sešla velmi početná konkurence.

Řeka Vltava nejvíce svědčila v cíli dvoukilometrového závodu pátému deblkajaku Daniel Plevák - Marek Menšík.

Jedenáctiletá Magdalena Menšíková z Uherského Hradiště dojela desátá na minikajaku i na deblkajaku spolu s Veronikou Stejskalovou z Uherského Ostrohu.

Sabina Prchlíková obsadila v silné konkurenci třinácté a dvaadvacáté místo, Daniel Plevák byl pětadvacátý, Veronika Stejskalová třicátá a Marek Menšík třiatřicátý. Pořadatelem dalšího Českého poháru benjamínků byl letos stoletý Klub Vodních Sportů Praha.

Jeden ze závodů rakouského šampionátu.Zdroj: TJ Ostrožská Nová Ves

„Otevřeného rakouského mistrovství v maratonu na singlových lodích se Ostrožská Nová Ves účastní poměrně často. V pěkném prostředí parádního sportovního zázemí vídeňského PSV u Starého Dunaje umocněného pěkným počasím se malí kajakáři radovali ze čtyř medailových pozic na minikajacích,“ hlásil předseda a trenér slováckého oddílu Vít Pjajčík.

Na druhých místech skončili desetiletí Matěj Ševela a Zuzana Uvírová i dvanáctiletá Sabina Prchlíková.

Čtvrtou medaili, bronzovou, přidala na čtyřkilometrovém okruhu Hradišťanka Magdalena Menšíková.

Matěj Stolařík byl čtvrtý, Daniel Plevák pátý, Alexandr Gabrhel šestý, Adriana Pojezná sedmá, Veronika Stejskalová osmá, Marek Menšík třináctý a Matěj Mikoška čtrnáctý.

Světový pohár s Klárou Studničkovou

První velký závod mezi dospělými čeká osmnáctiletou Kláru Studničkovou, která absolvuje úvodní podnik světového poháru v maďarském Szegedu. Přímo finále na kilometru ji čeká v sobotu dopoledne (10:44), večer absolvuje rozjížďku na pětistovce (19:40). Semifinále je na pořadu v neděli (10:32). Své účinkování završí na pětikilometrové trati (14:04). „Součástí závodu je mistrovství světa hendikepovaných a klání bude předcházet Evropská olympijská dokvalifikace,“ upozorňuje Pjajčík.

Jedenáctiletá Magdalena Menšíková z Uherského Hradiště.Zdroj: TJ Ostrožská Nová Ves

V sobotu 11. května se benjamínci zúčastní Českého poháru na Pastvinské přehradě v Orlických horách.

Následující týden se za účasti zástupců TJ Ostrožská Nová Ves koná vyhlášení ankety Sportovec Zlínského kraje (14.5.) a od pátku 17. května se bude opět pádlovat v Račicích, kde půjde o další pohárové body a především nominace dospělých na evropské a světové šampionáty.

Odpádluj na chvíli od rodičů

„Spolu se světovým pohárem se rozjíždí jarní vlna náborové kampaně rychlostní kanoistiky - tradičního olympijského sportu. Teploty začínají být příjemné, ani voda již není tak studená, takže chlapci a děvčata, ideálně ve věku od devíti do dvanácti let mohou zavítat do některé z loděnic oddílu či klubu rychlostní kanoistiky nejen v Ostrožské Nové Vsi. Pokud nebudou váhat, mohou stihnout i část letošní závodní sezóny,“ dodává Pjajčík.

Náborová kampaň Odpádluj na chvíli od rodičů.Zdroj: TJ Ostrožská Nová Ves