Kajakář Prchlík je vicemistrem světa, Klára Studničková skončila v Itálii pátá

Třetí den světového šampionátu juniorů a do 23ti let v rychlostní kanoistice potvrdil výborné výsledky ve vyřazovacích jízdách a nejen do loděnice v Ostrožské Nové Vsi přinesl velkou radost.

Ostrožská Nová Ves tak dosáhla v Dolomitech již na čtvrtou finálovou účast na mimořádně úspěšném světovém šampionátu. | Foto: TJ Ostrožská Nová Ves