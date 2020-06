Obrovského úspěchu dosáhli v úvodu covidem ovlivněné sezony softbaloví kadeti Snails Kunovice, když v Praze ovládli Pohár ČSA (České softbalové asociace – pozn. aut.) hraný jako Memoriál Radka Štěpánka.

šampioni z Kunovic | Foto: Snails Kunovice

„Je to celorepublikový turnaj, na který se řada týmů posiluje a snaží se jej odehrát s tím nejlepším co v dané kategorii má k dispozici. O to víc jsme na náš tým hrdí. Kluci se stále posouvají, a to hlavně mentálně. To dokázali, když ustáli všechny zlomové okamžiky,“ ocenilo trenérské trio Přemysl Vícha, David Jelínek a Alice Víchová.