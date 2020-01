„Na oslavy nebylo moc času. Vrátili jsem se z haly před půlnocí. Na chvíli jsme poseděli, ale nebylo nic velkého. Každopádně z postupu máme velkou radost, je to úspěch,“ potvrdil 32letý hráč z Valašska.

Do další fáze si Češi sice nenesou žádný bod, přesto nejsou bez šancí. Dnes vyzvou Španělsko, v sobotu se pak poměří s Běloruskem, v neděli s Chorvatskem a v posledním zápase hlavní fáze turnaje s Německem.

„Těším se na každý zápas, člověk nemá možnost si zahrát proti takovým soupeřům každý den. Kdybych ale měl vypíchnout jen jediného soupeře, tak to bude Španělsko. Potkám se tam se svým bývalým spoluhráčem Sarmientem,“ přiznal Jurka.

„Jsem nadšený z šampionátu, užívám si každý den, který můžu strávit s týmem,“ přiznává levoruký křídelník.

Jak náročný byl zápas s Ukrajinou?

Začátek jsme odehráli v křeči. Nešlo nám to v obraně a v útoku jsme se trápili. V přestávce jsme si řekli, že to musíme úplně změnit. Začít více bojovat, skákat pro každý balon. Také se na nás usmálo štěstí a pár balonů se nám odrazilo do ruky. Zápas nebyl příliš hezký pro oko diváka, ale s tím jsme počítali. Vítězství je to pro nás velká úleva, protože očekávání po minulém šampionátu byla velká. Teď to z nás spadlo a užijeme si další zápasy na šampionátu.

Dvě branky jste dal do prázdné brány. Pilovali jste to na tréninku?

Ano, věděl jsem, že hrají riskantně. Ale na tréninku mi to moc nešlo, ze čtyř pokusů jsme dal jen jeden gól. V mistráku jsem si to aspoň vynahradil. (úsměv)

Je dobře, že zůstáváte ve Vídni?

Je to moc dobře, hlavně nemusíme nikde cestovat. Ušetříme nějaké síly a navíc je to stále kousek pro naše fanoušky.

Jaké máte zázemí, jak vám vaří?

Zázemí je zde výborné. Jen cesta do haly se nám sem tam protáhne. Jedeme centrem, které bývá často zasekané. Co se týče jídla, tak jsme spokojení.

Jak jste spokojen se svými výkony?

To je spíš otázka pro trenéry. Jsem hlavně rád, že tady mohu být. Užívám si každý zápas a pokud mi tam něco spadne, tak je to bonus navíc.

Jaké máte ohlasy od rodiny, kamarádů a fanoušků?

Ty nejlepší, jsou úžasní, patří jim za to velký dík! Vždy nám vytvořili skvělou atmosféru. Od kamarádů a rodiny dostávám spoustu zpráv. Jde znát, že žijí šampionátem tak, jako my tady… Budeme dál bojovat a na konci se vše sečte a uvidíme. (úsměv)