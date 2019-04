Kanoista Ostrožaké Nové Vsi za sebou nechal atleta Slovácké Slavie Uherské Hradiště Jakuba Kunta a hluckého pákaře Dušana Tesaříka

V kategorii mládež do 15 let triumfovala patnáctiletá házenkářka SHK Kunovice Lucie Fleková, která ve svém věku patří k nejlepším hráčkám v republice. Druhou příčku obsadila opora brodských florbalistů Martin Ležatka a třetí další zástupce města Komenského - talentovaný krasobruslař Adam Tarabus.

Kategorii týmů ovládli florbalisté FBK Spartak Hluk před fotbalisty ČSK Uherský Brod a softbalistkami Snails Kunovice, které v loňském roce získaly historické druhé místo v extralize.

Cenu Miroslava Valenty seniora za celoživotní přínos ve sportu získal nestor stolního tenisu a stále aktivně hrající Antonín Vlk z Ostrožské Nové Vsi. Ten ani v 79 letech nepověsil raketu na hřebík a ze slavnostního vyhlášení prchal na vlak do Neratovic, kde ho čekal další veteránský turnaj. (ham)

POŘADÍ NEJLEPŠÍCH

Jednotlivci: 1. Jiří Zalubil 9115, 2. Jakub Kunt 1535, 3. Dušan Tesařík 467, 4. Marek Havlík 166, 5. Eliška Stejskalová 79.

Mládež do 15 let: 1. Lucie Fleková 7479, 2. Martin Ležatka 5811, 3. Adam Tarabus 5046, 4. Ondřej Machala 4969, 5. Ondřej Sucháň 1988.

Kolektivy: 1. FBK Spartak Hluk 1851, 2. ČSK Uh. Brod 1838, 3. Snails Kunovice 1189, 4. 1.FC Slovácko 675, 5. Bazooka CF 65.

Jiří Zalubil: Minulá sezona byl splněný sen

ROZHOVOR/ Vloni sice zvítězil, trofej za něj ale přebíral jeho otec. Letos si kanoista Jiří Zalubil triumf v anketě o nejlepšího spotovce okresu Uherské Hradiště vychutnal naplno. V galerii slovácých vín převzal závodník TJ Ostrožská Nová Ves putovní pohár, který tak v domě rodičů opět zaujme čestné místo u krbu. „Je super mít na tomto poháru podruhé své jméno,“ smál se mladý šampion.

Minulá sezona byla nejúspěšnější v kariéře?

Určitě. Pro mě to byl absolutní vrchol. Sbíral jsem jeden úspěch za druhým, celou sezonu jsem si náramně užil.

Opravdu se tam neobjevil žádný zádrhel, problém?

Napadá mě snad jedině škola, kdy jsem byl neklasifikovaný z jednoho předmětu. V srpnu jsem to ale bez problémů dohnal a všechno dopadlo dobře. To byla asi jediná piha na kráse, kterou se navíc podařilo smazat (úsměv).

Co považujete za největší úspěch té minulé sezony?

Měl jsem velký sen přivézt do Ostrožské Nové Vsi medaili ze světového nebo evropského šampionátu, což se podařilo. Na Evropě jsme s Jirkou Minaříkem vybojovali zlato a na mistrovství světa jsme byli třetí. Takže paráda.

Jaké jsou plány pro nadcházející sezonu?

Po maturitě se přesunu do Dukly Praha, kde budu trénovat, takže to pro mě bude trochu nové, i když kluky saozřejmě znám.

Před pár dny jste se vrátil ze soustředění ve Spojených státech amerických. Jaká byla příprava?

Amerika je jiný svět, oproti Evropě to byl velký rozdíl. Trénovalo se mi tam strašně dobře. Bylo tam teplo, trénovali jsme v tričku a kraťasech, je to opravdu velký rozdíl, když svítí sluníčko a člověk se neklepe zimou.

Od nové sezony budete mít nového parťáka…

Vloni jsem jezdil s Jirkou Minaříkem, teď se vracím k Tondovi Hrabalovi, který je o rok starší a se kterým jsem už předtím závodil. Věřím, že se dobře sjedeme a bude se nám dařit.

Prozradíte, jaké máte cíle pro letošní rok?

Hodně bude záležet na tom, jak dopadneme na nominačních závodech. Od toho se bude všechno odvíjet. Když vše půjde dobře, chtěli bychom se opět probojovat na mistrovství Evropy a světa do 23 let. Evropa se jede u nás v Račicích, svět zase v rumunském Pitešti. Oba kanály mám rád, velice se tam těším, snad to vyjde. Je to pro mě první sezona mezi dospělými a opravdu je těžké odhadnout, jak bychom mohli dopadnout. (ham)