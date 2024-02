Přitom kunovické házenkářky měly výborný vstup do utkání. Brzy šly do vedení a ještě v 19. minutě to bylo 6:7. „Na začátku se nám herně dařilo, akorát jsme neproměnily vyložené šance. Havlíčkův Brod se postupně dostal do tempa, naopak naše holky nedokázaly na změnu zápasu zareagovat, celkově to bylo trápení,“ smutní Fleková.

Nedařilo se tradičním oporám, nešlo to ani dalším hráčkám. „Bohužel tím, jak je nás málo, nemáme možnost sestavu prostřídat a dát tam holky, které by se třeba chytily,“ poznamenala.

Kunovice dorazily Havlíčkova Brodu bez dorostenek, hostům rovněž scházely Tvrdoňová s Knotovou, takže na spojkách musely opět zaskočit křídelnice.

Svým výkonem zaujala především Trachtulcová. Házenkářka z Velké nad Veličkou ukázala, že by mohla být v budoucnu velkou posilou.

„Do týmu zapadla výborně, bude pro nás přínosem. Na hřišti byla vidět, výborně brání,“ vyzdvihuje novou hráčku Fleková.

Dalším kunovickým děvčatům ale víkendový duel nevyšel, porážka 11:22 hosty mrzela.

Svádět venkovní ztrátu na dvojici rozhodčích celek ze Slovácka nechtěl, byť se jim verdikty sudích příliš nezamlouvaly.

„Od rozhodčích to byl masakr. Za mě by nemohli pískat ani mladší žáky. Na druhé straně se to na to nechceme vymlouvat. Nezvládly to holky ani my na střídačce. Začaly jsme víc řešit rozhodčí a nedokázaly se soustředit na hru. Celkově to od nás bylo nepovedené,“ uznává Fleková.

Kunovické házenkářky se venkovní porážku pokusí odčinit za týden doma proti pražským Vršovicím. Na Bělince se hraje v neděli od třinácti hodin.