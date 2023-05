Japonce na Mlatevni střídá Mexičan. Softbalisté extraligových Kunovic mají nového nadhazovače, další zahraniční akvizici. Místo Kazukiho Ishizakiho posílil celek ze Slovácka Marco Antonio Valdez Chaparro.

Mexický nadhazovač Antonio Valdez posílil softbalisty Kunovic | Video: Snails Kunovice

Pětadvacetiletý sympaťák odehraje za Snails první polovinu letošní sezony. Fanouškům se představí hned v sobotu při letošní soutěžní premiéře proti mistrovské Břeclavi.

„Sezona 2023 bude v extraligovém podání velmi vyrovnaná a doslova každý zápas bude rozhodovat o tom, kdo bude hrát o medaile a kdo zůstane v nevyzpytatelných bojích o sestup do druhé ligy. Stejně jako loni víme, že bez dalšího kvalitního nadhazovače se neobejdeme. Opět se jsme se poohlíželi i v zahraničí a i letos to bude pro českou extraligu premiéra,“ říká vedoucí kunovického týmu Ondřej Blaha.

Při pohledu na soupisky extraligových celků ale Antonio Valdez zdaleka není jediným zahraničním hráčem v české nejvyšší soutěži.

„Čekají nás souboje i proti argentinským a novozélandským nadhazovačům. Předpokládám, že se některé soupisky po polovině soutěže ještě o další zahraniční hráče doplní,“ míní Blaha.

Snails budou spoléhat na posilu z Mexika. Marco Antonio Valdez Chaparro pochází se softballové rodiny. Pálkovacímu sportu se věnoval jeho otec i strýcové, štafetu po nich převzali i jejich potomci.

„Mám další tři bratry. Dvojčata mají 22 let a oba nadhazovali za národní tým na právě skončeném MS U23 v Argentině. Ten nejmladší má patnáct roků a s nadhazováním teprve začíná,“ prozrazuje Valdez.

Sám se softballu věnuje od patnácti let. Nadhazovat začal až o dva roky později.

„Myslím, že můj nejrychlejší nadhoz je 125km/hod, ale standardní rychlost je někde kolem 115-120km/hod,“ říká.

V rodném Mexiku postupně ve všech věkových kategoriích odehrál spoustu turnajů na lokální, státní i národní úrovni , za sebou má i mezinárodní klání konané na americkém kontinentě.

Kanoistku Studničkovou dělily v Mostu od bronzu pouhé dvě desetiny sekundy

Nyní si Valdez poprvé zahraje milovaný sport mimo rodnou zemi. „Toto bude moje první zahraniční zkušenost. V posledních letech jsem obdržel několik pozvánek na turnaje v USA, ale nejen kvůli mé práci to bylo vždy velmi složité,“ přiznává.

Do Evropy se velmi těší. Zvědavý je na nový tým i extraligu. „Vím, že oddíl Snails je jeden z nejstarších a největších v Česku, takže za to, že mi dali šanci hrát v Evropě, se mu chci odvděčit co nejvíce výhrami,“ říká.

Dobře ale ví, že úroveň českého softballu je vysoká. „Nejvíce jsem o něm slyšel od mistrovství světa 2019, které se konalo v Praze. Poté se český tým U23 objevil ve Venezuele na Pan-Amerických hrách a vím, že jsou několikanásobní mistři Evropy. Mám několik spoluhráčů, kteří hráli na evropském Super Cupu (obdoba evropské ligy ve fotbalu – pozn. red.), a ti mi říkali, že kvalita turnaje byla i díky zahraničním hráčům velmi vysoká. Od české extraligy očekávám totéž,“ uvedl.

Informace nejen o týmu a soutěži si zjišťoval na internetu. „O Česku vím, že je to země s bohatou historií a mnoha krásnými městy. Počasí je tady v tuto dobu ideální. Ani velké horko, ani zima, což je ideální jak pro sport, tak i pro poznávání okolí,“ říká.

Z českých softbalistů osobně nikoho nezná. Slyšel jenom o Lukáši Kubátovi. Hráč z Břeclavi , který hostuje v týmu Spectrum Praha, loni působil v americkém týmu OMMA a odehrál i několik turnajů v Mexiku.

„Mám v tom mančaftu několik spoluhráčů z Mexika. Minulý týden jsem sledoval mistrovství světa U23 hraném v Argentině, kde byl také český národní tým, takže představu o protihráčích Snails nějakou mám,“ dodává.

Kunovičtí softbalisté odstartují nový extraligový ročník v sobotu doma proti loňským mistrům z Břeclavi. V neděli se pak představí v Praze, kde se postaví Tempu a prodloužený sváteční víkend zakončí v pondělí na Mlatevni proti Žralokům z Ledenic.

Soupiska extraligových softbalistů pro letošní extraligovou sezonu.Zdroj: Snails Kunovice