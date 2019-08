Kopecký na Zlínsku slaví i zisk dalšího, již sedmého českého titulu.

„Vůbec to zde nebylo snadné, o to více si úspěchu ceníme,“ smál se spokojeně v cíli Kopecký, jenž ovládl nejprestižnější českou soutěž poosmé a podruhé získal do osobního vlastnictví putovní křišťálový pohár.

Velký, napínavý boj do posledních metrů byl sveden o druhé místo, které nakonec vybojoval Filip Mareš. A to o pouhé tři desetiny sekundy před Britem Chrisem Ingramem. O pořadí rozhodl až poslední měřený úsek Kašava.

Mimořádný výkon podal Rus Alexej Lukjaňuk. Lídr evropského šampionátu sice ovládl nejvíce – pět rychlostních zkoušek letošní Barumky, ale defekt a následně uražené kolo na posledním úseku sobotní první etapy mu umožnily pokračovat v závodě jen v rámci Superrallye, tedy s 10 minutovou penalizací.

„Taková je rallye. S novým dnem přichází nový život. Experimentujeme s nastavením a ve finále to vypadá zajímavě, časy nejsou vůbec špatné. Že vyhráváme erzety? Je to i tím, že Honza Kopecký již nemusí riskovat a jede na jistotu,“ uvědomoval si a nepřeceňoval své dílčí úspěchy Lukjaňuk.

Z regionálních posádek si nejlépe vedl Tomáš Kostka, jenž na bramborové příčce ztratil na pódiové umístění necelých 20 sekund.

Přestože letos závodníkům přálo hodně stabilní, navíc polojasné počasí, nespočet jich závod nedokončila. Nejvíce to asi bolelo italskou posádku pilotovanou Melegarim, která po kotrmelcích skončila po vystříhání ze svého vozu Fiat v nemocnici.

Celý závod jsme sledovali online. Zpětně si můžete průběh bojů projít zde.

Konečné pořadí 49. ročníku Barum Rally

1. Kopecký Jan / Dresler Pavel (Škoda Fabia R5 Evo) 2:05:17.4

2. Mareš Filip / Hloušek Jan (Škoda Fabia R5) + 1:31.5

3. Ingram Chris / Whittock Ross (Vel. Brit., Škoda Fabia R5) + 1:31.8

4. Kostka Tomáš / Kučera L. (Škoda Fabia R5 Evo) + 1:51.1

5. Griebel Marijan / Winklhofer P. (Něm., Škoda Fabia R5) + 2:49.7

6. Wagner Simon / Winter Gerald (Škoda Fabia R5) + 3:07.9

7. Tarabus J. / Trunkát Daniel (Škoda Fabia R5) + 3:15.4