„Ještě mi to moc nedochází, je to totiž mé první vítězství. Každopádně musím poděkovat celému týmu za skvělou práci kterou při přípravě vozu odvádí. Moc je mi líto kluků, kteří měli v závěru velkou smůlu,"vzpomenul smůlu nejbližších soupeřů šťastný vítěz.

Náročnost této specifické rally mezi vinohrady totiž poznali na poslední rychlostní zkoušce hned dvě posádky bojující o pódiové umístění. Nejprve po defektu a následné poruše převodovky odstoupil ze třetího místa Jan Černý, ještě více smůly pak potkalo do té doby druhého pilota absolutního pořadí Miroslava Jakeše. Pilot z Hutiska-Solance sice projel poslední rychlostní zkoušku celou a v cíli rozdával rozhovory coby stříbrný medailista, ovšem za chvíli se z něj stal nejnešťastnější muž celého závodního pole.

„Bohužel při rozhovorech v časové kontrole za poslední zkouškou nám zhasnul motor a už se jej nepodařilo znovu nastartovat," pravil zklamaně pilot Škody Fabie R5.

„Taková smůla mě v životě nepotkala. Soutěž vždy končí až na cílové rampě a stát se může ještě cokoliv, což se nám dnes potvrdilo. Snad už jsme si ale tu smůlu letos vybrali všechnu," doufá po závadě řídící jednotky svého vozu Jakeš, který se s týmem bude chystat na červencové pokračování domácího šampionátu v okolí Mladé Boleslavi.

Po smůle těchto dvou pilotů se na medailové pozice posunuli stříbrný Jan Dohnal s Fordem Focus WRC a stříbrný polák Grzegorz Grzyb s Fábií R5. Čtvrtá příčka patří Vojtěchu Štajfovi s Volkswagenem Polo R5 a první pětku uzavřel kroměřížský Roman Odložilík se Škodovkou.

„Jezdí se neskutečně rychle, ale ukázalo se, že pro nás se vyplatí jet i s rozumem. Rychlostí už na kluky vepředu prostě nemáme. Soutěž jsme si užili a díky odstoupení některých posádek před námi je výsledek navíc výborný. Škoda, že jsem dnes ráno udělal na druhé zkoušce chybu, protože to mohlo být ještě lepší,“ měl ze soutěže dobrý pocit Odložilík.

Vítězství v kategorii produkčních vozů a celkové šestnácté místo si z Hustopečí odváží želechovický pilot Pavel Ševčík na Mitsubishi.

„Po dvouleté pauze, pokud pominu Vyškov, jsme se zase museli trochu dostat do tempa. Ale užívali jsme si to. V první zkoušce nás potrápila elektrika, nějaký zkrat, kdy se nám jednou se auto úplně zastavilo. Nakonec jsme to ale za cílem nějak spravili a byl to nakonec asi jediný technický problém. Jezdeckých krizí bylo určitě dost, a to hlavně v pátek. Určitě to byl ale dobrý test před nadcházející souotěží v Pačejově.“ líčil své pocity pilot soutěžního Mitsubishi.

Vítězem kategorie vozů s jednou poháněnou nápravou se stal Jan Talaš se spolujezdcem Vítěslavem Baďurou.

Autor: Jiří Hejtmánek

Ohlasy předních posádek absolutního pořadí

Filip Mareš / Škoda Fabia R5 - 1. místo : „Jelo se od začátku rychle, nemohli jsme se moc flákat. Jsem hrozně rád, že jsme udrželi nervy na uzdě a zvládli jsme to udržet až do konce. Je to prostě fantastický výsledek kterého si po roce a čtvrt závodění s R5 nesmírně ceníme. Je to snad i dobré znamení, že se můžeme ještě dostat někam dál. A pro to uděláme maximum."

Jan Dohnal / Ford Focus WRC - 2.místo : „Z výsledku máme velkou radost, především ze zlepšující se tendence našich umístění. Snažili jsme se přizpůsobovat auto zdejším podmínkám a dnes jsme díky přitvrzení podvozku hodně zrychlili. Musím pochválit výkony všech jezdců, kteří byli před námi. Bohužel nedojeli až do cíle z různých důvodů a nám to nakonec spadlo do klína.“

Grzegorz Grzyb / Škoda Fabia R5 - 3. místo : „ V Hustopečích nám to nikdy moc nešlo. Kluci před námi udělali chyby, takže s pódiovým umístěním jsme moc spokojeni. Snad to bude příště ještě o kousek lepší."

Vojtěch Štajf / Volkswagen Polo R5 - 4.místo : „Opět se potvrdilo, že každá rally končí až v cíli. Kluků je mi ale líto, hlavně Mirek Jakeš má letos opravdu smůlu. Jinak se nám závod moc líbil, s Veronikou spolupráce perfektně funguje a moc nás to baví. Navíc nastavení auta jsme zase posunuli o kousek dál."

Martin Březík / Škoda Fabia R5 - 7. místo : „ Musíme smeknout před klukama před námi. Jede se tady opravdu moc rychle. Nám už to ale asi rychleji nepůjde, přestože nás to moc baví. Bohužel z pohledu týmu není moc dobré odstoupení Mirka Jakeše po poslední zkoušce na technickou závadu."

Martin Vlček / Hyundai i20 R5 - 8. místo : „ Hustopečská rally je jedna z nejpěknějších, ale také nejnáročnějších soutěží u nás. Na dlouhých zkouškách v takovém horku jsme si sáhli až na úplné dno, ale jsme nakonec šťastně v cíli. Největší problémy mi dělal písek a prach při nočních rychlostních zkouškách."

Jan Talaš / Peugeot 208 R2 - 1. místo 2WD : „ Čekali jsme tady velkou konkurenci, takže jsme se dobře připravili. V sobotu jsme už jeli tak, abychom autu neublížili a udrželi tento skvělý výsledek. Jediná kaňka na této soutěži byly bohužel protikatovací zábrany, které když někdo trefil a posunul do cesty, tak už je většinou nikdo nevrátil na původní místo. Pro některé posádky se tak stali osudnými,když je trefili přímo na cestě."

Výsledky 15. Agrotec Petronas Rally Hustopeče

1.Mareš Filip / Hloušek Jan Škoda Fabia R5 01:22:56.1

2.Dohnal Jan / Ernst Michal Ford Focus WR +01:05.8

3.Grzyb Grzegorz / Wróbel Jakub Škoda Fabia R5 +01:15.7

4.Štajf Vojtěch / Havelková Veronika Volkswagen Polo Gti R5 +01:23.6

5.Odložilík Roman / Tureček Martin Škoda Fabia R5 +01:36.3

6.Rujbr Patrik / Švec Jaromír Škoda Fabia R5 +01:44.0

7.Březík Martin / Omelka Marek Škoda Fabia R5 +01:54.1

8.Vlček Martin / Krajča Ondřej Hyundai i20 R5 +02:13.8

9.Pospíšilík Tomáš / Hovorka Jiří Škoda Fabia R5 +02:57.2

10.Pech Václav / Uhel Petr Ford Fiesta R5 +03:23.0