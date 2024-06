V sobotu se hrálo čtvrtfinále Stilmat extraligy v inline hokeji.

čtvrtfinále extraligy v inline hokeji, Přerov - Devils Zlín, Roller Brno - Kanci Uherský Brod | Foto: Marek Chludil, Roman Trenčan

Do Final Four postoupil Devils Zlín. Ďáblové v sérii na dva zápasy uspěli v Přerově. První utkání zlínský tým prohrál 1:6, druhé vyhrál 6:4. Zlín pak o postupu mezi čtyři nejlepší mužstva české extraligy rozhodl v dodatečných samostatných nájezdech.

,,V prvním zápase jsme se nemohli dostat do tempa. Nebyli jsme schopní dávat góly. Chyběl nám klid v koncovce. Druhý duel měl velmi dobrou úroveň. V něm jsme sice prohrávali 1:2 a 2:3, ovšem ve druhé dvacetiminutovce jsme vývoj střetnutí otočili na naši stranu. Důležité bylo, že jsme už proměňovali šance. V prodloužení se o vítězi série nerozhodlo, úspěšní jsme byli až v následujících dodatečných samostatných nájezdech. Ten rozhodující proměnil kapitán David Hrazdira. V samostatných nájezdech i v obou zápasech jsme se mohli spolehnout na gólmana Michala Kořénka,“ hodnotil čtvrtfinálovou sérii zlínský trenér Karel Šindelek.

Mezi čtyři nejlepší celky letošního ročníku Stilmat extraligy nepostoupil Uherský Brod. Tým ze Slovácka ve čtvrtfinále dvakrát padl s Missionem Roller Brno. První utkání uherskobrodské mužstvo prohrálo 2:4, druhé 4:6.

,,Poprvé v historii klubu jsme chtěli postoupit do Final Four. Bohužel se nám to nepodařilo. V obou soubojích s Brnem jsme však s favoritem drželi krok. Protože jsme často vyhrávali buly, tak jsme v obou zápasech byli víc na puku. Zradila nás ale koncovka. Spoustu slibných šancí jsme neproměnili. Do Final Fout proto nepostoupil lepší, ale šťastnější tým. Nicméně s průběhem celé sezony jsme spokojení,“ tvrdí uherskobrodský kouč Dušan Surý.

ČTVRTFINÁLE STILMAT EXTRALIGY V INLINE HOKEJI 2024 (na dva zápasy):

1. zápas: NIGHT BIRDS PŘEROV – DEVILS ZLÍN 6:1 (2:0, 4:1)

Branka Zlína: Adam Hamrla.

2. zápas: NIGHT BIRDS PŘEROV – DEVILS ZLÍN 4:6 (3:2, 1:4)

Branky Zlína: Filip Šindelek 2, Lukáš Chludil 2, David Hrazdira, Adam Bachánek.

Samostatné nájezdy: NIGHT BIRDS PŘEROV – DEVILS ZLÍN 0:1

Branka Zlína: David Hrazdira.

Devils Zlín: Michal Kořének – Adam Bachánek, Lukáš Chludil, Adam Hamrla, David Hrazdira, Richard Hrazdira ml., Tomáš Pavlůsek, Jan Ramert, Filip Šindelek, Pavel Zavrtálek. Trenér: Karel Šindelek.

1. zápas: MISSION ROLLER BRNO – KANCI UHERSKÝ BROD 4:2 (1:0, 3:2)

Branky Uherského Brodu: Jiří Suhrada ml., Luža.

2. zápas: MISSION ROLLER BRNO – KANCI UHERSKÝ BROD 6:4 (2:2, 4:2)

Branky Uherského Brodu: Gazda 2, Denis Trenčan, Rauš.

Uherský Brod: Ondřej Haloda – Daniel Gazda, Jan Heča, Jiří Karafiát, Dominik Luža, Andrej Mrázik, Vlastimil Oharek, David Rauš, Milan Šiller, Jiří Suhrada ml., Patrik Szabo, Denis Trenčan. Trenér: Dušan Surý.