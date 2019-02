Češky se Sedlačíkovou v sestavě nejprve podlehly Seveřankám 3:5, o den později pak stejného protivníka zdolaly 4:3. „V odvetě jsme sehrály lepší zápas,“ míní. „Byly jsme lépe připravené. Věděly jsme, jak na ně. Bylo to pro nás jednodušší, i když Švédky mají kvalitu. I za nepříznivého stavu nás pořád tlačily, vítězství jsme ale dokázaly udržet,“ přidala pětadvacetiletá hráčka, která si mezistátní dvojzápas stejně jako zbytek českého týmu skvěle užila.

„Za mě to bylo úžasné,“ rozplývala se rodačka z Rychvaldu. „Pro mě to bylo něco nového. Ve středu se mi hrálo lépe, ve čtvrtek už jsem byla víc v křeči. Víc jsem se bála, abych nekazila,“ přiznává.

Švédky hlavně v úvodním duelu demonstrovaly svoji sílu. Zejména Daniela Chamounová s Nazanin Vaseghpannahovou na palubovce kouzlily a s míčem se mazlily. V odvetě už české futsalistky dokázaly eliminovat největší zbraň protivníka a zmiňované celebrity do tolika šancí nepouštěly.

„Byly šikovné, ale na velkém hřišti by tolik nevynikaly,“ myslí si Sedlačíková. „Jsou dobré na malém prostoru, ale na klasickém hřišti se ztratí, protože kolem sebe budou mít deset takových hráček,“ pokračuje.

I záložnice Slovácka potvrzuje, že futsal je úplně jiný sport než fotbal. „Pro mě je to fyzicky náročnější a více technické,“ líčí.

Zatímco fotbal hraje od mládí, futsalu se věnuje teprve pět let. „Stáhly mně k němu holky od nás, které tam začaly chodit na tréninky a už mi to zůstalo,“ usmívá se sympatická sportovkyně.

Zatímco ve futsalu hájí s kamarádkami barvy Baníku Ostrava, ve fotbale nosí sněhový dres Slovácka. Vedení celku z Uherského Hradiště Sedlačíkové situaci nekomplikuje a nechává svoji hráčku hrát na trávníku i v hale. „Je pravda, že běžné to není, ale ve Slovácku jsou ke mně shovívaví. Pouštějí mě, uvolňují, takže za mě dobrý,“ culí se.

Zkombinovat oba sporty ale není úplně jednoduché. „Je to docela náročné, protože futsal se nám kryje s fotbalovou ligou,“ připomíná.

Že by ale šikovná záložnice třeba ošidila zimní přípravu, nehrozí. „Nenecháváme nic náhodě. Jedeme na sto procent,“ říká.

Cíl fotbalistek Slovácka je jasný. „Chceme se na jaře poprat o první čtyřku. Na podzim se nám moc nedařilo. Teď budeme bojovat a ukážeme, že jsme Slovácko,“ varuje soupeřky Sedlačíková.

První polovinu sezony ovlivnily odchody hned devíti hráček z loňského kádru a kompletní výměna realizačního týmu včetně úspěšného a dlouholetého kouče Vlachovského. „Všechno je jinak,“ říká.

V jarních odvetách by ženy Slovácka měly být silnější. Klub získal zajímavé zahraniční akvizice, Američanka Madison Beth Duncanová a Jihokorejka Jieun Kimová by měly být posilami. „Doufám, že nám pomohou a naši hru oživí. Bude to zpestření,“ věří opora celku z Uherského Hradiště.

V nedělním čtvrtfinále Českého poháru žen se však svěřenkyně trenéra Filipa Hančíka proti Herním Heršpicím musejí ještě obejít bez nových tváří, které na Moravu dorazí až na začátku března.

Fotbalistky Slovácka potřebují nakopnout hlavně v útoku. „Musíme se víc střelecky prosazovat. To by nám mělo pomoct,“ doufá Sedlačíková.