Nejbližší akcí národního týmu bude vrchol sezony v podobě mistrovství světa v kanadském Halifaxu, které se uskuteční první týden v srpnu. Dva týdny poté se v Mnichově koná mistrovství Evropy a začátek září bude patřit mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let.

„Zatímco u kanoistek a kanoistů je nominace prakticky na všechny mezinárodní akce hotová, zamotanější situace panuje u obsazení jednotlivých disciplín kajakářů a kajakářek, kde je olympijskou disciplínou navíc čtyřkajak. Možných kombinací disciplín na různých soutěžích je opravdu mnoho, obzvláště v silné domácí konkurenci kajakářů do 23 let. Navíc na každé z mezinárodních akcí se jedou jiné disciplíny. Spolu s Honzou Štěrbou dáváme dohromady složitou mozaiku nominací, aby šance na výsledky byla co největší, aby mohlo reprezentovat co nejvíce nadějných závodníků a zároveň byl také časový prostor na trénink mezi soutěžemi,“ popisuje šéftrenér reprezentace Pavel Hottmar.

„Finální sestava na mistrovství světa už je víceméně jasná, mistrovství světa závodníků do 23 let i mistrovství Evropy ještě musíme doladit, finální složení bude známé v nejbližších dnech,“ dodal Hottmar.

„Deblkanoe Antonín Hrabal - Jiří Zalubil vyhrála kvalifikaci jak na pětistovce, tak na kilometru čímž si zajistila reprezentační pozice minimálně na světový šampionát do třiadvaceti let,“ informuje trenér a předseda TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík.

Obsazení kanadského a německého klání se ještě dolaďuje.

Lodě Ostrožské Nové Vsi bojovaly o medailová umístnění celkem třiačtyřicetkrát. Dvě zlata brala třináctiletá Ema Vymazalová žijící v Rajhradu u Brna, o stříbrné kovy se postarali Ondřej Prchlík a Nikola Balcarová na čtyřkajacích, Alexandr Gabrhel z Uherského Ostrohu na minikajaku, bronz přidali Prchlík, dále Gabrhel spolu s Petrem Pavelkou z Dolního Němčí na deblkajacích a Simona Andrýsková s Klárou Studničkovou na deblkanoi.

„Novovesští obsadili dále pět čtvrtých, dvě páté, jedenáct šestých, pět sedmých, pět osmých a tři deváté pozice,“ informuje Pjajčík.

Vrchním rozhodčím soutěže s nabitým programem byl Marek Mazur. Člen TJ Ostrožská Nová Ves následně odletěl do amerického Birminghamu v Alabamě, kde během klání v kanoistickém maratonu bude působit v roli rozhodčího na XI. Světových hrách.

Z Račic se tým Ostrožské Nové Vsi přesunul k soutoku Otavy s Vltavou, kde do 16. července pokračuje v přípravě na mistrovství České republiky.