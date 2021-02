„Byl jsem moc rád,“ přiznává s úsměvem rodák z Hostějova. V obci s asi pětačtyřiceti obyvateli je nyní největší sportovní hvězdou. Na podobný výsledek nikdy nedosáhl ani jeho tatínek, dlouholetý jezdec. „Je lepší než já,“ tvrdí Josef Vrtal starší, závodníkův otec.

„Jeho výkonnost jde pomalu nahoru, nikdy neklesá. Všichni říkají, že jede jako stroj, skoro bezchybně,“ přidává. „A jak říká maminka, druhý je první, který prohrál,“ dodává s úsměvem.

Sám trénoval a závodil hlavně v nedalekých Medlovicích. V mládí se pravidelně díky svému otci a Svazarmu Medlovice účastnil i seriálu mistrovství republiky, na medaili však nikdy nedosáhl.

„Za nás byla doba úplně jiná,“ srovnává. „Tito kluci mají oproti nám tu výhodu, že začínají na strojích, na kterých se jezdí ve světě. Za nás nic takového nebylo. Začínali jsme podstatně později, i když první závodní motorku mě taťka postavil v sedmi letech. Na druhé straně sice mají prvotřídní techniku, ale zase nemají kde jezdit,“ upozorňuje.

Dlouho zavřená je trať v Medlovicích a spoustu okolních tratí zrušili,proto jezdíme trénovat na vzdálenější tratě. Pro zimní přípravu zbývá Pánov a Vracov, kde Vrtal mladší odstartoval svoji závodní kariéru.

Na motorku ale poprvé usedl ve čtyřech letech, první metry absolvoval na zahradě. Za domem se občas projede i nyní, ale domovskou základnu má v Karlíně. Ideální na přípravu je vracovský písek.

Právě na něm absolvoval svůj první závod. Na tamních Fechtl Cupu skončil poslední mezi mnohem staršími jezdci. Ani úvodní nezdar ho však neodradil.

Prohry jsou pro něj největší motivace zlepšovat se. Motokros jej začal bavit čím dál víc a společně s rodiči začal objíždět závody. V první soutěžní sezoně absolvoval seriál Chalupa cup, kde skončil celkově pátý, a jenom dva podniky mistrovství České republice. V něm celkově obsadil sedmou pozici.

Pomohlo setkání se Zdeňkem Doupovcem

Předloni si výrazně polepšil, v silné konkurenci bral bronz, v roce 2020 už byl ve třídě do 50 ccm nejlepší a stal se mistrem republiky!

Na trůn mu pomohlo hlavně setkání se Zdeňkem Doupovcem. Hlavně díky podpoře vracovského autovrakoviště se mohl do seriálu Mezinárodního mistrovství ČR přihlásit. „Bez něho by to nešlo," říká Vrtal starší.

Jedna sezona běžně vyjde na sta tisíce korun, technickou stránku nám naštěstí pomohli pokryt finance Zdeňka Doupovce. „Všechno je to o penězích. Spoustu kluků, kteří s námi začínali jezdit, kvůli nim skončila,“ upozorňuje maminka mladého šampiona Ivona Kosková. „Spousta lidí nechápe, že výsledky jsou podložené tvrdou práci. Opravdu nejde nic ošidit, jde tady i o zdraví,“ přidává Vrtal starší.

Jejich syn hájí barvy Zejaxu Chrudim, spolupracuje s předními českými trenéry a jezdci. Cenné zkušenosti poprvé předal závodníkovi z Hostějova Marek Sukup. Nadále dlouhodobě spolupracuje s trenéry Jarmilem Zelendou, Miroslavem Kučírkem a Filipem Neugebauerem. „Jezdíme za nimi na tréninky,“ přiznává Vrtal starší.

Devítiletý jezdec se jinak připravuje dvakrát týdně, celý víkend pak stráví na závodech. Frmol začíná na konci března, klid přichází až někdy na konci října. „Poslední sezony ale byly strašně dlouhé. Letos jsem trénovali i na Vánoce,“ usmívá se otec.

Tvrdá dřina se ale rodině z Hostějova vyplácí. Závodník ze Slovácka loni odjel všech pět seriálů. V mezinárodní mistrovství ČR nevynechali ani jeden podnik.

V Jiníně a Horšovském Týnu Vrtal zvítězil, v Kaplicích, kde mu odešly brzdy, byl druhý. Stříbro bral i v Klukách u Písku a v Hradišti u Klatov. Závod v Karlíně byl kvůli dešti zrušen.

To mu však vadit nemuselo,od prvního závodu vedl průběžné pořadí až do konce . „Radost byla obrovská, vždyť jde o velký úspěch. Jsem moc rád, že se zúročily hodiny a hodiny tréninku,“ pronesl Vrtal starší.

Hrdí rodiče za triumf slíbili úspěšnému synovi odpružené kolo, zatím mu ho ale nekoupili. „Nějak na to nebyl čas,“ usmívá se maminka. Ani trofej ještě nemůže ukázat, vystavit. Pohár totiž kvůli covidu dostane až později.

Závodník pravidelně dojížděl do Uherského Ostrohu na ziiní přípravu na hokej a do Šardic, kde Tomáš Bouška pronajal pro děti AMK Karlín tělocvičnu. Jinak hlavně cvičí a běhá doma. Aby měl sílu, fyzicky byl dobře připravený. Kvůli motokrosu jde občas učení stranou, na základní škole v Osvětimanech ale Vrtalům vycházejí vstříc. „Za podporu a pochopení jim děkujeme. Pepík to má občas těžké,“ povzdechne si maminka.

Za rok 2020 najeli 36 tisíc kilometrů

Každý víkend se trmácí přes celou republiky. Z domu vyrážející už v pátek, vrací se v neděli večer. „Loni jsme najezdili 36 tisíc kilometrů,“ konstatuje Vrtal starší.

A to ještě měli v plánu zúčastnit se MX Master Kids. Závod v Belgii byl ale kvůli koronaviru zrušený. V roce 2019 se Vrtal představil ve Francii, ve Verdunu posbíral spoustu cenných zkušeností a zážitků, které se pokusí zužitkovat i v letošní sezoně.

Jezdec z Hostějova se posunul do vyšší třídy, závodit bude v kategorii do 65 ccm. Motorky má nachystané, už v minulém roce na nich odjel pár závodů. „Žádné velké výsledky ale neočekáváme i když se budeme snažit,letošní sezona bude spíš seznamovací protože v kubatuře bude závodit se staršími a zkušenějšími jezdci. Ale další rok už vytáhneme drápky,“ slibuje soupeřům Vrtal starší.

Jediný reprezentant z regionu v této třídě, který obdivuje Holanďana Jeffreyho Herlingse, má před sebou další výzvy a cíle. „Jednou se chci dostat do mistrovství světa,“ vyzná se.