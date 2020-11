Radost a nadšení. Takové emoce zavládly po oznámení vlády ČR o uvolnění profesionálních soutěží a přípravy profesionálních sportovců. A to jak ve venkovních prostorech, tak především v halách.

„Jsme šťastní! Omezení jsme doteď respektovali, ale hodně nás v naší práci limitovala. Nějaký čas ale bude trvat, než se dostaneme do stavu podobného jako před covidovým zákazem,“ shodují se regionální zástupci především v sálových profesionálních sportech.

Největší radost ze včerejšího rozhodnutí vlády ale mají profesionální kluby - zejména ve fotbale a hokeji. Při splnění velmi přísných hygienických opatření totiž mohou opět obnovit rozehrání nejvyšších soutěží. I. fotbalová liga se tak opět naplno rozběhne již o tomto víkendu.

„Doufáme v to, že se opravdu bude hrát, ale definitivní jistotu budeme mít až ve středu. Hráči jsou připravení nastoupit. My nyní čekáme na oficiální zprávu od LFA,“ uvedl generální sekretář Fastavu Zlín Lukáš Pantálek.

FORTUNA:LIGA po více než měsíční přestávce bude pokračovat 7. kolem. Ševci se při restartu představí na jihu Čech, kde vyzvou domácí České Budějovice. Zlíňané jsou podle trenéra Bohumila Páníka připravení.

„V přípravě jsme se soustředili na to, abychom se vrátili zpět do zónové obrany ve čtyřech lidech, takže nyní kombinujeme trojku a čtverku. Skládáme různě mančafty proti sobě, aby hráči dokázali reagovat na různé rozestavení,“ prozradil zkušený třiašedesátiletý kouč.

„Někteří kluci na trénincích reagují pozitivně, u jiných vidím zlepšení, kvalitu. Tři, čtyři hráči mají opravdu výbornou formu. Věřím, že ji předvedou i v mistrovském utkání na hřišti,“ přeje si.

Zatímco Fastav začne po dlouhé pauze venku, krajský rival z Uherského Hradiště doma vyzve Sigmu Olomouc.

„Všichni chceme, aby se hrálo. Poslední informace jsou pozitivní. Nyní čekáme na potvrzení od LFA. Jsme ale připravení o víkendu nastoupit,“ říká mluvčí fotbalistů Slovácka Marek Jurák.

Také trenér Martin Svědík už se nemůže dočkat, až se nejvyšší soutěž znovu rozjede.

„Tím, že budou scházet termíny, tak se bude muset jet zostra. V těch podmínkách, co máme, se musíme připravit. Nic jiného se s tím nedá dělat,“ prohlásil.

Zatímco kopaná je na restart I. a II. ligy prakticky okamžitě připravená, v případě ledního hokeje to bude složitější. Hokejistům, kteří jako ve Zlíně téměř měsíc nestáli na ledě, bude nějaký čas trvat, než se dostanou opět do rytmu.

„V létě jsme měli na to týden, hned poté jsme začali hrát Generali Česká Cup. Optimální limit je sedm dní, forma se dostaví za nějakých čtyři pět týdnů. Člověk pochopitelně nemůže vyloučit nějaká menší zranění, ale předpokládám, že by to mělo být v pořádku,“ je optimistou trenér a sportovní manažer PSG Berani Zlín Robert Svoboda, který již dal povel řediteli zimáku k chlazení na maximální výkon.

„Mělo by stačit několik hodin, aby byla ledová plocha připravena na trénování. Už se všichni těšíme, nahuštěnému programu se rádi přizpůsobíme!“ potvrdil.

Také v prvoligovém Vsetíně mají z návratu do bruslí velkou radost.

„Jsme nadšení, trénování na ledě nám moc chybělo. Začátek pochopitelně bude hodně syrový,“ potvrdil kouč Vsetína Jan Srdínko.

„ Nyní budeme čekat na oficiální informace spojené s restartem soutěže, podle toho se pak zařídíme. Popravdě, pravidelné testování totiž stojí nemalé peníze,“ dodal tiskový mluvčí vsetínského hokejového klubu Václav Trávníček.