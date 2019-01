Dlouholetá opora hluckého extraligového mužstva žen ve stolním tenise. Cenu za nejlepšího sportovce Hluku za rok 2018 získala Monika Vybíralová.

K triumfu ji dopomohla i úctyhodná úspěšnost osmačtyřiceti procent vyhraných zápasů, čímž se zařadila na šestnáctou příčku v konkurenci čtyřiačtyřiceti extraligových hráček.

Titul nejlepšího sportovce roku města Hluk tak přebrala od loňského vítěze, fotbalisty Jana Dohnala.

„Cíl do konce sezóny určitě máme udržet se v extralize, což vzhledem k aktuální sedmé pozici snad zvládneme. No a za mě je to samozřejmě urvat ještě nějaká ta vítězství,“ stručně shrnula s pohárem v ruce Monika Vybíralová.

Kromě královské kategorie jednotlivců oceňovali v Hluku také kolektivy, mezi nimiž obhájili loňské prvenství tamní florbalisté, či uváděli zasloužilé sportovce do hlucké síně slávy, jmenovitě Antonína Hejnu (fotbal), Miroslava Konečného (fotbal), Antonína Lopatu (fotbal), Petra Orsága (atletika) a Dako Paviče (kuželky).

Seznam oceněných sportovců města Hluk za rok 2018

Jednotlivci:

1. Monika Vybíralová (stolní tenis)

2. Tomáš Olbert (florbal)

3. Dušan Tesařík (armwrestling)

4. Ondřej Plaček (basketbal)

5. Michal Galuška (fotbal)



Kolektivy:

1. Florbalové „A“ družstvo mužů

2. Stolnětenisové družstvo žen

3. Armwrestling



Síň slávy:

Antonín Hejna (fotbal), Miroslav Konečný (fotbal), Antonín Lopata (fotbal), Petr Orság (atletika) a Dako Pavič (kuželky)



Talenti:

Marek Dedek (florbal), Matyáš Kolečkář (stolní tenis), Kristýna Novotná (basketbal), Natálie Páčová (mažoretky), David Stašek (fotbal), Marek Šantrůček (fotbal), Antonín Štefaník (tenis) a Tomáš Tuhý (florbal)



Talenti – speciální cena:

Hana Marečková (tanec)



Koletivy – práce s mládeží:

Basketbal - přípravka

Mažoretky Divošky

Stolní tenis – přípravka a žáci